Detenido en Rute (Córdoba) un acusado de robar dos veces con violencia a una misma persona en la calle

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

RUTE (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Rute (Córdoba) a un varón, vecino de dicha localidad cordobesa, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia, otros dos de lesiones y otro de amenazas de muerte que habría cometido sobre una misma persona.

Según ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota, esta detención se ha producido tras una denuncia presentada en el Puesto de Rute, en la que se alertaba de que se habían producido dos robos con violencia e intimidación a la misma persona y por parte del mismo autor.

El denunciante manifestó que el presunto autor lo abordó en plena calle en una primera ocasión, reclamándole más dinero por un trabajo "realizado y ya abonado por la víctima", propinándole en un momento de la discusión un "fuerte puñetazo" en la oreja, amenazándolo de muerte y sustrayéndole el dinero efectivo que portaba en ese momento, que eran 30 euros.

La víctima tuvo que ser atendida en el centro de salud de las lesiones sufridas en la agresión, según ha explicado la Guardia Civil, que ha relatado que, pasadas unas horas, dicha persona se cruzó de nuevo con el presunto autor en otra calle.

El ahora detenido presuntamente volvió a dirigirse a la víctima reclamándole dinero, por lo que este último decidió coger su teléfono y llamar a la Guardia Civil, momento en el que el denunciado "lo golpeó violentamente en la cabeza con un paraguas, además de arrebatarle bruscamente su teléfono móvil de la mano derecha", según el relato que ha difundido la Benemérita.

El ahora detenido abandonó el lugar, mientras que la víctima sufrió nuevas lesiones como consecuencia de dicha segunda agresión por las que tuvo que regresar al centro médico para ser atendido una segunda vez.

La Guardia Civil inició entonces las gestiones para el "total esclarecimiento" de los hechos denunciados, fruto de las cuales se logró la identificación y localización del presunto autor en el interior de un establecimiento de la localidad, momento en el que fue detenido como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, dos de lesiones y otro de amenazas.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.