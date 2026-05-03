Detenido en Santander un hombre reclamado por la justicia de Córdoba

Archivo - Centro de acogida Princesa Letizia de Santander.
Archivo - Centro de acogida Princesa Letizia de Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 10:08
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SANTANDER/CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido el jueves a un hombre de 57 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba.

Según ha informado el Ayuntamiento, el implicado fue identificado y detenido sobre las 21,15 horas en el Centro de Acogida Doña Letizia, situado en la Avenida de Candina.

La orden judicial pesaba sobre él desde el pasado 10 de abril y los agentes instruyeron diligencias judiciales tras el arresto.

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