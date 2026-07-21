Detenidos tres falsos repartidores por un robo a punta de pistola en un domicilio de Otura (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de entre 41 y 48 años, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa cometido en 2023 en un domicilio de Otura (Granada), donde hicieron uso de un arma de fuego.

El día de los hechos, los presuntos autores llamaron a la puerta de la vivienda haciéndose pasar por repartidores de paquetería y ocultando parcialmente sus rostros con mascarillas para dificultar su posterior reconocimiento.

Tras lograr acceder al interior, de manera violenta y esgrimiendo un arma de fuego, intentaron maniatar a una de las víctimas.

Esta logró zafarse y huir por el patio trasero de la vivienda, mientras su pareja, en avanzado estado de gestación, permaneció inmóvil en el interior de la vivienda hasta que los individuos desistieron y se marcharon del domicilio.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil se orientaron inicialmente hacia tres individuos que habrían realizado previamente una reforma puntual en el interior de la vivienda, lo que les habría permitido conocer tanto los datos de las víctimas, como la posible existencia de dinero en el domicilio.

Tras una primera identificación que las propias víctimas realizaron sobre uno de ellos, se intensificaron las gestiones de localización de los otros dos, dificultadas por el hecho de no contar con domicilio fijo ni residir de manera continuada en la provincia.

Finalmente, su presencia fue detectada nuevamente en la capital granadina, circunstancia que permitió a los agentes proceder a su detención y ponerlos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción, Plaza 1 de Santa Fe (Granada).