DGT examinará los sábados y por las tardes a partir del 30 de mayo en Andalucía como solución a la falta de examinadores

Archivo - La DGT examinará los sábados y por las tardes a partir del 30 de mayo en Andalucía para solucionar la falta de examinadores. Imagen de archivo - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz, ha valorado positivamente las medidas que ha puesto en marcha la DGT para ampliar la capacidad de exámenes, aunque ha insistido en que se trata de soluciones parciales. "Se van a examinar con horas extras los sábados y por las tardes. Aunque "estamos a la espera de saber qué provincia ahora mismo son las que van a examinar", ha explicado, destacando que Almería será la primera provincia andaluza en implementar estos cambios a partir del 30 de mayo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la UFAA ha reclamado un aumento significativo de las plantillas de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) para hacer frente a la saturación que sufren especialmente las provincias de Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga. Además, ha destacado que las medidas actuales son insuficientes si no se acompañan de un aumento real de plantilla. "Consideramos que es un parche para solucionar de forma temporal, pero no va a solucionar totalmente". Por tanto, "necesitamos que se aumenten las plantillas de examinadores y que las bajas que se produzcan se cubran con más celeridad".

En este sentido, Cruz ha propuesto la implementación de interinidades rápidas para cubrir las bajas de examinadores, similar al sistema que funciona en hospitales y colegios. "Nosotros pedimos que haya interinidades rápidas para que si hay una baja no se tarde muchos meses o incluso casi un año en cubrirse". Y, ha puntualizado que "hay provincias como Córdoba con dos personas de baja y al año se nota mucho".

CAUSAS DE LA FALTA DE EXAMINADORES

El representante de las autoescuelas andaluzas ha profundizado en las causas de la falta de examinadores, señalando que la demanda de exámenes se ha incrementado notablemente, pero "las plantillas disponibles no permiten absorberla". A ello se suma que la relación de puestos de trabajo "no se ha adaptado al crecimiento demográfico ya que tenemos una RPT que no está adaptada a los tiempos".

Igualmente, Cruz ha relacionado la actual crisis de examinadores con la implementación de un plan de calidad que redujo el número de pruebas diarias sin aumentar la plantilla. "Se redujo el número de pruebas pero no se amplió el número de examinadores --que es lo que se debería haber hecho--". Además el presidente ha hecho una comparativa: "si examinamos menos, es como los médicos que en vez de atender a 20 pacientes, atienden a 15, por ejemplo, van a dedicarle más tiempo, pero harán falta más médicos".

Respecto a las nuevas plazas convocadas de examinadores, Cruz ha precisado que se han sacado más de 120 nuevas a nivel nacional, aunque aún no se ha asignado su distribución provincial. Aunque ha advertido que "estas cifras incluyen jubilaciones".

Finalmente, el representante ha lanzado un mensaje tranquilizador a los ciudadanos que desean obtener el carnet de conducir, pidiendo que no se alarmen excesivamente. "Quiero tranquilizar a los jóvenes y a la gente que se va a sacar el carnet, que no tenga miedo, porque muchas veces alarmamos en exceso y hacemos que la gente pues desista de sacarse el carnet y la lista de espera se va a reducir con la mayor normalidad posible", ha concluido.