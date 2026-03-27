Dimite el presidente local y portavoz del PP en Begíjar (Jaén) tras ser sorprendido conduciendo en estado ebrio

José Antonio Poyatos en una de sus últimas comparecencias en Begíjar - PP BEGÍJAR

BEGÍJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Begíjar (Jaén) y portavoz municipal de esta formación, José Antonio Poyatos, ha presentado su dimisión y su renuncia al acta de concejal después de haber sido sorprendido hace dos semanas en un control de tráfico conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Desde el PP se ha confirmado a Europa Press la dimisión como presidente local y también su renuncia al acta de concejal, sin entrar a valorar más cuestiones al respecto. La dimisión como presidente la ha presentado ante la dirección provincial del PP, mientras que en el Ayuntamiento ha registrado su renuncia al acta de concejal.

Desde el PSOE, el alcalde de Begíjar y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, José Diego Soriano, ha comparecido este viernes para valorar la situación política generada tras la "repentina" dimisión del Presidente del Partido Popular de Begíjar.

Durante su intervención, ha indicado que la decisión de Poyatos "viene motivada por una situación delictiva que afecta directamente a la seguridad vial y que exige una reflexión sobre la responsabilidad que debe acompañar siempre al ejercicio de cualquier cargo público".

En su comparecencia, el secretario general del PSOE de Begíjar ha enviado un mensaje de respeto a toda la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que puedan sentirse decepcionadas o desorientadas ante lo ocurrido, independientemente de su opción política.

De igual forma, ha mostrado su respeto a la decisión de Poyatos, deseándole "toda la suerte del mundo fuera de la política, en su trayecto profesional, en su vida personal y familiar".