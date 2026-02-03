La Diputación de Córdoba actúa en una canalización en Los Mochos (Almodóvar) ante la previsión de lluvias

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (con vestimenta naranja), visita la zona en la que se ha actuado. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha actuado en la tarde de este martes sobre una canalización que discurre por la Barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río, ante la previsión de lluvias intensas durante el miércoles y el jueves, para evitar posibles episodios de inundaciones como los que se produjeron el pasado mes de noviembre de 2025, que requirió la intervención de los Bomberos de la Diputación.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado por el gerente de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), Manuel Martín, y el director técnico de los Bomberos de Córdoba, Francisco Carmona, se ha trasladado hasta la zona donde se han desarrollado los trabajos, donde ha asegurado que "hemos decidido realizar esta actuación después de que un equipo del Consorcio de Bomberos se desplazara ayer a la zona y comprobara que la situación sigue igual que hace unos meses, cuando las lluvias provocaron inundaciones que afectaron a una decena de casas en Los Mochos por el desbordamiento del arroyo Cao".

En este contexto, Fuentes ha añadido que "ya advertimos en su momento a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pero, al comprobar que no se ha hecho nada, desde la Diputación salimos al paso de esta situación para garantizar la seguridad de los vecinos".

La actuación ha consistido en abrir aliviaderos de agua a lo largo de unos 60 metros en un punto crítico que se tenía localizado por la acumulación de agua y que generaba problemas.