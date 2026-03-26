Diputación de Granada destina casi un milón al Castillo de La Calahorra, Convento de la Concepción y Senda Litoral

Sesión plenaria de marzo de la Diputación Provincial de Granada celebrada en Castril. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CASTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha dado luz verde a una inversión total de 943.152,86 euros destinada a la puesta en valor de tres proyectos estratégicos para la provincia como son el Castillo de La Calahorra, el Convento de la Concepción de Guadix y la Senda Litoral. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este jueves en Castril, y se trata de iniciativas consideradas de interés público y estratégico para fomentar el desarrollo turístico, cultural y económico de la provincia.

En cuanto a la puesta en valor del Castillo de La Calahorra, la Diputación señala en un comunicado que se trata de una actuación para mejorar el conocimiento, protección y difusión de uno de los elementos patrimoniales más relevantes del territorio provincial. Para ello, se contempla el desarrollo de una página web y la elaboración de material audiovisual promocional que contribuya a difundir el monumento y poner en valor su relevancia histórico-cultural.

Además, se procederá a la redacción del proyecto técnico necesario para la rehabilitación de dos salas principales situadas en la planta baja del castillo, un paso fundamental para su futura recuperación. El proyecto también incluye la realización de actuaciones arqueológicas previas para profundizar en el conocimiento del bien y garantizar una adecuada definición del futuro proyecto de conservación integral del inmueble.

De otra parte, también se invierte en la puesta en valor del Convento de la Concepción, en Guadix, que constituye un inmueble de elevado interés patrimonial cuyo estudio y futura rehabilitación requieren de actuaciones previas de carácter técnico y arqueológico.

Asi, la intervención prevista consiste en la ejecución de trabajos arqueológicos preliminares, necesarios para la correcta redacción del proyecto de ejecución. De este modo, se garantizará que cualquier actuación futura respete los valores patrimoniales del edificio y cumpla con la normativa vigente en materia de protección del patrimonio histórico.

Por último, el proyecto de la Senda Litoral tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la puesta en valor del entorno costero de la provincia mediante la creación de un itinerario que favorezca la movilidad peatonal, el uso público del litoral y el desarrollo turístico sostenible.

En esta actuación se prevé la ejecución de las obras contempladas en el correspondiente proyecto técnico, que define las actuaciones necesarias para su implantación y puesta en funcionamiento.

GRATUIDAD DEL TRANSBORDO EN EL TRANSPORTE METROPOLITANO

El pleno ha aprobado, también por unanimidad, el acuerdo entre la Diputación de Granada y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para implantar la gratuidad total del transbordo en el sistema de transporte público, una medida que entrará en vigor previsiblemente el próximo 1 de mayo de 2026.

Gracias a este acuerdo, la institución provincial asumirá el coste adicional de 0,40 euros que hasta ahora debían abonar los usuarios en los viajes combinados, eliminando así una barrera económica y favoreciendo un modelo de movilidad más integrado, en el que el usuario solo pagará el trayecto principal mientras que el transbordo será gratuito.

Esta iniciativa beneficiará a más de 2,5 millones de viajeros al año y permitirá avanzar hacia un sistema más eficiente, accesible y sostenible. Además, la Diputación ha previsto una línea de ayudas para reforzar el transporte en municipios fuera del Consorcio Metropolitano y en localidades con servicio urbano propio, con el objetivo de mejorar la conectividad, apoyar a los ayuntamientos y contribuir a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación en la provincia.