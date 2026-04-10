La Diputación de Granada pide "compatibilizar" las obras del aeropuerto para no afectar al sector turístico

Archivo - Zona de facturación en la terminal del aeropuerto de Granada. - EUROPA PRESS/AENA - Archivo

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Granada ha salido en defensa del sector turístico y ha pedido que se busque la forma para compatibilizar las obras de regeneración de la pista del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén previstas por Aena durante 21 días del mes de mayo de 2027 en el que el aeródromo permanecería cerrado y no podría operar.

"Nosotros pedimos que se haga una reflexión para que se compatibilicen las obras de mantenimiento de la pista de nuestro aeropuerto para que no afecte a un sector tan importante como es el turismo. Un mes de mayo que es importante para el sector turístico no se puede ver afectado por 21 días sin la recepción de ningún avión en nuestro aeropuerto", ha asegurado la vicepresidenta primera y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas.

"Pedimos que haya otra alternativa, que se barajen otras posibilidades y sobre todo que se tenga en cuenta que esto puede perjudicar seriamente a un sector que genera tanta riqueza económica como es el sector turístico en Granada", ha dicho Nievas que ha coincidido en su consideración con la expresada en esta misma jornada por la Federación de Hostelería de Granada.

Cabe recordar que Aena anunció este jueves la licitación por 19,7 millones de euros de la obra de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas requerirán el cierre de la pista al tráfico durante 21 días.

La interrupción del tráfico, que en ese periodo podrá operar desde el aeropuerto alternativo, Málaga-Costa del Sol, está prevista, en principio y según evolucionen los trabajos, desde las 2,15 horas del 5 de mayo de 2027 hasta las 6,30 horas del 27 de mayo de 2027.

El operador ha destacado que se trata de una compleja obra de ingeniería, cuya planificación se ha diseñado de forma meticulosa, y ha señalado que el grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecen cerradas al tráfico aéreo (de 23,15 a 6,30 horas).

"Sin embargo, las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas (cabeceras de la pista, zona de transición y una parte de las calles de rodaje) requerirán el cierre de la pista del aeropuerto al tráfico durante 21 días", han añadido desde Aena.