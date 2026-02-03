La Diputación de Granada refuerza los parques de bomberos y el servicio de carreteras ante el temporal

Archivo - Bomberos de Granada. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha informado de que todos los parques de bomberos de la institución han sido reforzados con personal y medios para garantizar la mejor atención ante cualquier incidencia que pueda producirse. Asimismo, en el ámbito de Conservación de Carreteras se ha procedido al refuerzo de efectivos y material, entre los que se incluyen cinco máquinas quitanieves.

Estas medidas han sido acordadas tras la reunión mantenida por Rodríguez con su Equipo de Gobierno para analizar la situación actual de la provincia ante la previsión de una alerta por intensas lluvias para la jornada de este miércoles. En este contexto, también se ha aprobado la implantación del teletrabajo para todo el personal de la Diputación, a excepción de aquellos empleados adscritos a servicios especiales.

Por otro lado, según ha detallado la institución en una nota, las instalaciones de la Ciudad Deportiva permanecerán cerradas al público desde las 21,00 horas de este martes y durante toda la jornada del miércoles. En cuanto a los Centros Sociales de Ogíjares y Huéscar, se mantendrán los servicios habituales, aunque se suspenderán todas las actividades extraordinarias, mientras que el Centro Ocupacional Reina Sofía permanecerá cerrado durante el miércoles.

Además, todos los parques de bomberos de la Diputación de Granada (Huéscar, Guadix, Alhama de Granada, Iznalloz y Cádiar) se han reforzado con personal y medios con el objetivo de atender cualquier incidencia en las mejores condiciones. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias que tiene la institución en Ogíjares, se estará controlando la situación del conjunto de la provincia.

En el ámbito de Conservación de Carreteras, los centros de Baza-Huéscar, Montes Orientales-Marquesado, Montes Occidentales, Granada-Área Metropolitana y Alpujarra-Litoral también han reforzado sus profesionales y su material, entre el que se encuentran cinco máquinas quitanieves. Por último, el Museo Casa Natal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros permanecerá este miércoles cerrado, así como el Centro Cultural José Guerrero de la capital.

Por último, Rodríguez ha hecho hincapié en trasladar prudencia a la ciudadanía, evitando desplazamientos innecesarios, y ha subrayado la coordinación permanente que se mantiene desde que se inició el temporal entre las áreas de Emergencias, Asistencia a Municipios y Obras Públicas, así como la atención a aquellos alcaldes cuyas localidades están viéndose más afectadas.