La Diputación de Granada se transforma en el Parlamento Europeo por un día al acoger 'Mini MEU 2026'

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de toda la provincia han participado en la Diputación de Granada en el Mini MEU Granada 2026 (Model European Union), una simulación a escala del funcionamiento de las instituciones europeas. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación de Granada ha cambiado este viernes su actividad habitual para convertirse, por un día, en el corazón legislativo de la Unión Europea. Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de toda la provincia han participado en el Mini MEU Granada 2026 (Model European Union), una simulación a escala del funcionamiento de las instituciones europeas.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha dado la bienvenida a los participantes, acompañado del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, representantes de Equipo Europa y del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Fernando Parra.

En el turno de intervenciones, Antonio Díaz ha destacado que "hoy, dejáis de ser estudiantes para convertiros en los representantes de millones de ciudadanos europeos. Viviréis en primera persona el proceso de toma de decisiones que afecta al día a día de la Unión".

Además, el diputado ha indicado que "con esta iniciativa, Granada refuerza su compromiso con el futuro de Europa, ya que la Unión no es algo lejano que ocurre en Bruselas, sino que reside en los institutos y en la visión crítica de los jóvenes granadinos".

La organización del evento corre a cargo de la delegación de Granada de Equipo Europa, una asociación juvenil, europeísta y apartidista que cuenta con más de 7.400 afiliados en toda España de entre 14 y 30 años, que permite que la información europea se transmita "de joven a joven".

La programación del Mini MEU incluye una agenda completa que reproduce el trabajo parlamentario real con Sesiones Plenarias que presentarán propuestas legislativas y debates formales e informales. Se recrearán reuniones de grupos políticos, se redactarán enmiendas y se presentarán y votarán para decidir el futuro de las propuestas planteadas. La jornada concluirá con la entrega de diplomas al alumnado participante.

La Diputación de Granada apoya esta iniciativa mediante la cesión de sus espacios institucionales y el soporte logístico para los participantes.