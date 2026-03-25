La Diputación de Granada y la UGR impulsan la sexta edición del programa 'Puentes' con un nuevo ayuntamiento adherido

Foto de familia de la sexta edición del programa 'Puentes', impulsada por la Diputación de Granada y la Universidad de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y la Universidad de Granada (UGR) han puesto en marcha la sexta edición del programa 'Puentes' --Prácticas Universitarias en Territorios Sostenibles--, que en 2026 contará con la participación de 35 universitarios que desarrollarán proyectos estratégicos en la provincia. Esta nueva convocatoria eleva a 191 los proyectos acumulados desde su inicio en 2021 y refuerza la implicación directa de los ayuntamientos, que pasan de tres a cuatro municipios entre las 35 entidades locales participantes.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante los próximos meses, hasta el 31 de julio, los estudiantes de la Universidad de Granada colaborarán en iniciativas técnicas vinculadas a las Agendas Urbanas y Rurales en diferentes localidades granadinas. El programa, orientado a combatir la despoblación mediante la fijación del talento joven, se desarrollará en 17 sectores estratégicos.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, quien ha presentado la nueva edición acompañado del vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, Esteban Romero, y del representante del Consejo Social de la UGR, Francisco Cuenca, ha destacado que "el programa es ya una política pública consolidada".

"Estamos ante un proyecto que genera un gran beneficio social, ya que permite que los futuros profesionales aporten su talento para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, mientras las administraciones cumplimos con nuestra obligación de generar oportunidades en el territorio", ha señalado.

Además, Díaz ha subrayado que la consolidación y crecimiento de 'Puentes' refleja el compromiso de la institución provincial con "un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible", en el que la colaboración entre administraciones, universidad y tejido social "resulta clave para afrontar los retos demográficos y económicos de la provincia".

Por su parte, el vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la UGR, Esteban Romero, ha resaltado que "el programa es un modelo allí donde tenemos oportunidad de trasladarlo a otras universidades y administraciones. Ayer mismo apareció como una de las iniciativas insignia de la colaboración entre Universidad y Diputación en el primer encuentro Impronta Andalucía celebrado en Sevilla".

El representante del Consejo Social de la Universidad de Granada, Francisco Cuenca, ha subrayado que "participamos en el reconocimiento de los proyectos estratégicos que generan oportunidades para el territorio, que aportan esperanza y contribuyen a la lucha contra la despoblación, especialmente en los pequeños municipios, que son una de las principales señas de identidad de nuestra provincia.

"Asimismo, quiero reconocer el trabajo de coordinación de la Diputación de Granada y de la propia Universidad, que permite transferir el conocimiento académico al territorio, así como el papel del Consejo Social en ese proceso. El programa 'Puentes' es un modelo de éxito en nuestra provincia y creemos que es exportable al resto de España", ha valorado Cuenca.

AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

Como principal novedad, según ha remarcado la Diputación, esta edición amplía la red local de entidades participantes, destacando el aumento de la participación directa de ayuntamientos, que ascienden a cuatro en 2026.

En total, el programa cuenta con la colaboración de las siguientes entidades: Asociación Alfanevada; Asociación para el Desarrollo Local de la Agrupación de Municipios Occidentales - Fortalezas Poniente; Asociación Tierra de Aguas - Alhama de Granada; Ayuntamiento de Dílar; Ayuntamiento de Iznalloz; Ayuntamiento de Polopos - La Mamola; Ayuntamiento de Valderrubio; Diputación de Granada; Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina; Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza; Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix; Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar,; Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada; Mancomunidad de Municipios del Marquesado del Zenete y Mancomunidad del Valle de Lecrín.

Las temáticas de los proyectos también se han diversificado, abarcando ámbitos estratégicos como la vivienda, el sector de los cuidados, la movilidad sostenible, el patrimonio o el emprendimiento.

FORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

El objetivo prioritario de 'Puentes' continúa siendo la lucha contra la despoblación mediante la generación de oportunidades laborales que permitan fijar el talento joven en los municipios. Los beneficiarios, estudiantes menores de 30 años, desarrollan un itinerario de 600 horas que combina formación especializada, orientación profesional y prácticas tutorizadas tanto en el Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) como en los propios municipios.

Cada participante recibe una beca mensual de 500 euros brutos, además de la cobertura de los gastos de desplazamiento. Asimismo, cuentan con el apoyo de 15 consultoras especializadas y con la figura de mentores del Consejo Social de la UGR, profesionales que guían a los jóvenes de manera desinteresada.

El programa 'Puentes' se sustenta en una sólida estructura de colaboración institucional coordinada por la Diputación de Granada, que lidera y financia la iniciativa, además de encargarse de su planificación, ejecución y evaluación.

La Universidad de Granada, a través de su Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, gestiona la difusión y preselección del alumnado mediante la plataforma Icaro, mientras que el Consejo Social aporta el valor de la experiencia mediante la selección de mentores profesionales.

Por su parte, las entidades locales --ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones-- desempeñan un papel fundamental en el territorio, definiendo los proyectos, identificando perfiles y acogiendo a los estudiantes para la implementación de las Agendas Urbanas.