La Diputación de Jaén acometerá en "próximos días" el arreglo de la JV-7056, en Torres de Albanchez

Archivo - El diputado socialista José Luis Agea/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén acometerá en los "próximos días" el arreglo de la JV-7056, entre Torres de Albanchez (Jaén) y la pedanía de Onsares, en Villarrodrigo (Jaén). Será una actuación a la que destinará 1,3 millones de euros y a la que se suman otros 180.000 euros en intervenciones desarrolladas para hacer frente a las consecuencias de las borrascas.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, en un audio remitido a los medios, ha señalado que la Diputación "cumple con la mejora de las carreteras en los municipios pequeños de la provincia de Jaén".

Sobre la denuncia del PP pidiendo el arreglo de esta vía después de que un autobús escolar vacío se saliera de la carretera en un giro, Agea se ha alegrado de que "no hubiese ningún daño personal", pero ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" por parte del Grupo Popular de la Diputación generar "alarma" por "una cuestionable maniobra del conductor del autobús, que además no es la primera vez que pasa por ese punto".

Para Agea, los compromisos de la Administración provincial "se demuestran con actuaciones y no con alarmas". En este punto, ha hecho referencia a los "25 millones de euros para arreglar carreteras de la Diputación" y los "20 millones de euros para solucionar incidencias de las borrascas acontecidas".

Por último, ha defendido la apuesta de la Diputación por "mejorar la seguridad de sus vías, por mejorar la seguridad y la comunicación de los núcleos urbanos de Torres de Albanchez y de Villarrodrigo" y por "permitir al mundo rural, a los pequeños núcleos de población, tener más oportunidades y unas carreteras dignas".