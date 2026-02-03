La Diputación de Jaén exige a la Junta que tramite con urgencia la ley para recuperar la sanidad pública

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que tramite "con carácter de urgencia" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la sanidad pública en Andalucía a través de una proposición de ley, impulsada por las Mareas Blancas y que contó con el respaldo de 57.000 firmas ciudadanas.

El objetivo de esta reclamación es que esa proposición de ley pueda realizarse en esta legislatura. La moción del PSOE presentada en el pleno de la Diputación de este martes ha salido adelante con el voto del PSOE y el voto en contra del PP.

Para la diputada socialista María Dolores Ruiz se trata de una cuestión urgente "para detener el deterioro progresivo de la sanidad pública" en Andalucía y ha advertido que si no se tramita en esta legislatura sería "un desprecio a la voluntad de participación de los andaluces y andaluzas en la vida política".

Ruiz ha afirmado que la situación en Jaén es "insostenible", con citas a 15-20 días en los centros de salud, con comarcas enteras "sin especialistas o atendiendo dos días al mes" y sin conocer las listas de espera, "con gente que se muere esperando un diagnóstico".

Por otro lado, el pleno ha aprobado otra moción del PSOE en la que se ha instado a la Junta de Andalucía a recuperar la calidad del Sistema de Dependencia y del Servicio Andaluz de Teleasistencia, que "se encuentran en una situación crítica por la nefasta gestión de la Junta de Andalucía".

La moción, que no ha contado con los votos del PP, llama a la Junta a "reducir de forma urgente y efectiva" el retraso en la tramitación en los expedientes de dependencia, garantizando el cumplimiento máximo de 180 días establecidos por ley, además de la eliminación de la lista de espera de dependencia en la provincia de Jaén, y muy especialmente la lista de personas valoradas con prestación aprobada pero no efectiva, para acabar con el llamado "limbo de la dependencia".

La diputada socialista Francisca Medina ha afeado al grupo popular que estén con "triunfalismos" y "echando flores a la Junta" de cómo están gestionando el Sistema de Dependencia cuando "han fallecido más de 7.000 personas el pasado año 2025 en nuestra comunidad esperando una ayuda, cuando hay más de 51.000 andaluces y andaluzas esperando aún una valoración o esperando recibir una prestación, y mientras que en nuestra provincia haya casi 4100 personas en listas de espera y de las cuáles 460 fallecieron esperando una ayuda que nunca llegó".

AGUA EN EL CONDADO

Sobre la moción del PP acerca del precio del agua en El Condado, a la que el PSOE ha votado en contra, el diputado provincial socialista José Luis Hidalgo ha defendido que esta comarca tiene en la actualidad "el sistema de abastecimiento con mayor garantía de agua de nuestra provincia gracias a las obras ejecutadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, ha incidido que "el agujero" económico al que alude el PP es el "generado por los años de abandono del PP". "Si el Gobierno del PP hubiera hecho su trabajo, se habrían ahorrado millones de euros en tratamientos carísimos, en pérdidas disparatadas de aguas y en enormes consumos eléctricos", ha dicho Hidalgo.

Según el diputado, eso es lo que provocó la acumulación de deuda por parte de los ayuntamientos, que "no podían pagar, que fraccionaron y que no quisieron repercutir sobre los vecinos en esos momentos". Ahora, ha dicho el diputado socialista, "quieren arreglar ese desbarajuste echándole la culpa a la Diputación, que es la única administración que les ha ayudado".

En lo que respecta a la segunda moción del PP, la portavoz socialista, Pilar Parra, le ha reprochado al grupo popular que "eche inmundicia a los únicos que trabajan por los jiennenses, más allá de los ayuntamientos". "Esta diputación es la tabla salvadora de la provincia junto con otra entidades provinciales y al Gobierno de España, que son lo únicos que han sido capaces de poner en marcha proyectos realmente transformadores", ha señalado Parra.

En este punto, ha denunciado que Jaén es en una provincia "literalmente abandonada por Moreno Bonilla". Por eso, ha retado a los diputados del Partido Popular a que les diga un solo proyecto importante, que sea transformador y tractor para la provincia por parte de la Junta de Andalucía en Jaén en estos siete años. "Hablan sin que les hierva la sangre de la velocidad de crucero de provincias hermanas, frente al lento avance de Jaén", ha dicho Parra.