El dispositivo especial de limpieza actúa en emplazamientos de las Cruces y en sus alrededores en este sábado en Jaén

Archivo - Una cruz de mayo en Jaén.
Archivo - Una cruz de mayo en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 10:46
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JAÉN 2 May. (EUROPA PRESS) -

La veintena de monumentos instalados en distintos puntos de la ciudad y la confluencia de gente en la visita a las cruces situadas en la práctica totalidad de los barrios de Jaén ha llevado a la empresa responsable del servicio de limpieza, FCC a establecer un dispositivo especial.

Tal y como ha emitido el Consistorio jiennense en un mensaje difundido a los medios, el dispositivo especial de limpieza con motivo de las Cruces de Mayo se ha dispuesto tanto para la retirada de residuos producida como para la limpieza viaria de los emplazamientos de las Cruces y sus alrededores.

Desde el jueves FCC ha dispuesto equipos extraordinarios de limpieza manual, con operarios sobre el terreno, limpieza con sopladora y máquina barredora y riego en centro ciudad para poner a punto estos espacios.

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