Dos detenidos acusados de robar en explotaciones agrícolas de Pozoblanco (Córdoba)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de hurto de material y herramientas agrícolas ocurrido en dos explotaciones de dicha localidad cordobesa.

Según ha informado la Benemérita, los hechos ocurrieron en el mes de agosto, cuando el propietario de una explotación agrícola de Pozoblanco denunció la comisión de un robo en su explotación, donde los presuntos autores, tras forzar la puerta de acceso principal y otras interiores que aseguraban diferentes estancias, sustrajeron varios enseres y maquinaria agrícola, incluida una 'mula mecánica' valorada en unos 1.500 euros.

La Guardia Civil, a través del equipo ROCA20 como especialistas en delitos de esta naturaleza, se desplazó al lugar para realizar la inspección técnico ocular y determinar así la posible autoría de los hechos. En el curso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la ocurrencia de un hurto de similares características en otra explotación agrícola cercana, desplazándose a la nueva ubicación facilitada por el denunciante para realizar la pertinente inspección ocular.

Tras las primeras actuaciones, el Instituto Armado relacionó ambos hechos delictivos, iniciando una investigación que derivó en la inspección de diferentes centros de recuperación y reciclaje de metales de la zona, logrando obtener indicios suficientes que permitieron identificar y relacionar a los presuntos autores con los hechos denunciados.

Durante las detenciones, los agentes han intervenido y recuperado diferentes herramientas y enseres que, posteriormente, fueron reconocidos sin ningún género de dudas por uno de los denunciantes como los objetos sustraídos. Las diligencias practicadas y ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.