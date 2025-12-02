Dos detenidos acusados de robo con intimidación en Dúrcal (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre de 48 años y una mujer de 43, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación perpetrado en Dúrcal, en la comarca del Valle de Lecrín de la provincia de Granada.

El robo se produjo el pasado 22 de noviembre. Un hombre conducía por la localidad de Dúrcal cuando fue adelantado por un vehículo que se cruzó frente al él, al parecer "bloqueándole el paso e impidiéndole continuar", según ha informado la Guardia Civil en una nota este martes.

En ese momento, dos personas se bajaron del mismo y se dirigieron hasta el turismo conducido por la víctima y, supuestamente tras amenazarlo, "le robaron un teléfono de alta gama y la cartera". Acto seguido, se habrían subido al coche para abandonar el lugar.

Tras presentar denuncia en la Guardia Civil, el Equipo ROCA de la Compañía de Armilla se hizo cargo de la investigación de lo sucedido. Con la descripción facilitada por la víctima y tras inspeccionar el lugar de los hechos, los agentes pronto obtuvieron indicios sobre quiénes podrían ser los presuntos autores.

Los indicios apuntaban a dos conocidos delincuentes de la zona a los que le constaban numerosos antecedentes policiales por hechos similares. Para corroborar sus sospechas, los guardias civiles visionaron videograbaciones obtenidas de cámaras de seguridad de la zona, lo que les permitió confirmar su hipótesis inicial.

De este modo, este pasado lunes la Guardia Civil procedió a la detención de estas dos personas como presuntos autores de un robo con intimidación. La investigación continúa abierta para tratar de recuperar el terminal telefónico robado.