Dos detenidos en Baeza (Jaén) como presuntos autores de siete robos en establecimientos y uno en vivienda

Los detenidos en una imagen captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Baeza (Jaén), de 24 y 31 años, después de que fueran sorprendidos cuando forzaban una puerta del mercado de abastos de la localidad. Se les considera presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas, la mayoría en establecimientos.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del puesto principal del municipio después de que se recibieran diferentes denuncias sobre robos en comercios, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

Por ello, se activó un dispositivo específico para esclarecer los hechos y, tras llevar a cabo diversas gestiones y análisis de evidencias, las sospechas se centraron en dos vecinos de Baeza.

Los agentes realizaron apostaderos y vigilancias para localizarlos que tuvieron resultado positivo en la noche del pasado día 5, cuando los vieron por el casco urbano. Ante la posibilidad de que pudieran cometer otro hecho delictivo en base a su actitud, hicieron un seguimiento.

Entonces observaron cómo ambos se dirigían a la puerta lateral del mercado de abastos, situada en una zona oscura y de poco tránsito de personas y vehículos, y la forzaron. En este momento, fueron interceptados y detenidos.

Con esta actuación, se han esclarecido un total de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas, siete de ellos en establecimientos y uno en vivienda, según ha detallado la Guardia Civil.