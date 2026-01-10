Dos detenidos por cometer delitos de robo con fuerza en exploraciones agrícolas de Castro del Río (Córdoba)

Archivo - Córdoba.-Sucesos.-Investigado un vecino de Castro del Río por cazar jilgueros con medios no autorizados - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza y otro de daños en exploraciones agrícolas de Castro del Río (Córdoba).

Según ha informado el instituto armado en una nota, ha tenido conocimiento de los hechos a través de varias denuncias presentadas en el Puesto de Castro del Río, en las que se informaba de la comisión de dos robos con fuerza cometidos en sendas explotaciones agrícolas de la localidad, donde auto/res desconocidos tras acceder al interior de las explotaciones habían sustraído varios enseres y un remoque de 750 kilogramos, cargado con una bomba hidráulica y un depósito de aceite.

Tras las correspondientes inspecciones técnico oculares en los lugares donde se habían cometidos los robos, se hizo cargo de la investigación el Equipo ROCA que actúa en la zona, creado específicamente para la prevención, investigación y esclarecimiento de delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los datos obtenidos en las inspecciones oculares unidos a la investigación que la Guardia Civil realizó, permitió identificar y localizar a los presuntos autores, dos hombres, que ya han sido detenidos. Los detenidos y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.