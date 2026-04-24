Dos detenidos tras desmantelar una vivienda dedicada al tráfico de drogas en el centro de Granada capital

Los agentes aprehendieron 350 bellotas de hachís (más de 3,5 kilos), cinco tabletas de hachís, 13 frascos con marihuana (casi un kilo), una balanza de precisión, 120 pastillas entre éxtasis y MDMA (unos 60 gramos) y 56.000 euros. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos varones como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. La investigación del grupo de Estupefacientes determinó la existencia de un punto de droga en un piso del distrito centro y solicitó la autorización judicial para el registro donde los agentes encontraron droga de diferente tipo, una báscula de precisión y dinero fraccionado.

Según señalan desde el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, el registro se produjo minutos antes de la salida del sol, después de que una minuciosa investigación por parte del grupo de Policía Judicial especializado determinase la más que probable existencia de un punto de venta de droga en un piso del distrito Centro.

En las pesquisas policiales se observó un 'modus operandi' habitual donde los clientes llegaban a un portal y realizaban un contacto telefónico; instantes después, un distribuidor bajaba desde el piso a la planta de calle y, en una rápida compraventa, se intercambiaba la cantidad de droga acordada por dinero en efectivo.

Las personas encargadas de este canje de mercancía por dinero en metálico eran dos, que fueron las mismas que se encontraron en la vivienda y han resultado detenidas y puestas a disposición judicial. Por todos esos indicios, los agentes solicitaron ante el juez la autorización para la realizar la entrada y registro en el inmueble implicado.

HACHÍS, MARIHUANA, ÉXTASIS Y MDMA

En el registro de la vivienda se pudo determinar que se trataba de un punto de venta de droga, ya que en las diferentes estancias se localizaron hachís tanto en tabletas como en formato de bellota, marihuana de diversa clase identificada por las marcas "gelato" y "blue", cristal, así como diversas pastillas triangulares de colores azul, rosa y gris que los resultados del narcotest señalaron que se trataba de éxtasis y MDMA.

La distribución por la vivienda de las sustancias estupefacientes intervenidas repartidas en bolsas y tarros perfectamente etiquetados fue otro indicio claro sobre la presunta responsabilidad de sus moradores en un delito de tráfico de drogas.

En total, los agentes aprehendieron 350 bellotas de hachís con un peso superior a los 3,5 kilos, cinco tabletas de hachís, 13 frascos con marihuana con un peso cercano al kilo, una balanza de precisión, 120 pastillas entre éxtasis y MDMA que arrojaban un peso cercano a los 60 gramos, una bolsa de sustancia cristalina en roca y polvo, presuntamente cristal, con un peso superior a los 22 gramos, cinco teléfonos y más de 56.000 euros fraccionados, presumiblemente obtenido de la venta de las sustancias.