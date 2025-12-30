Dos detenidos 'in fraganti' cuando intentaban robar jamones en un comercio de San Sebastián de los Ballesteros

Los jamones que intentaron robar los detenidos. - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas tras ser pillados 'in fraganti' cuando intentaban sustraer varios jamones, entre otros objetos, en un comercio.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, durante la madrugada del pasado día 6 de diciembre y a través de la colaboración ciudadana, de un supuesto robo en curso en un supermercado de la localidad, motivo por el que la Central Operativa de Servicios (COS) envió a la patrulla más cercana al lugar, personándose pocos minutos después en la zona indicada la patrulla del Puesto de la Guardia Civil de La Victoria.

Los agentes, tras comprobar que la puerta de acceso al establecimiento se encontraba forzada, iniciaron rápidamente una inspección ocular que permitiese obtener indicios para la identificación, localización y detención de los posibles autores.

Los agentes de la Guardia Civil pudieron observar cómo, junto a la salida del supermercado, amontonados y listos para sustraer, se encontraban diversos objetos entre los que se encontraban la caja registradora y varios jamones de gran valor económico.

Siguiendo con la inspección del establecimiento, en el interior del altillo de un armario y ocultos por varias cajas, los agentes hallaron a dos personas que, tras complicadas gestiones de identificación pues trataban de hacerse pasar por otros ciudadanos, se comprobó que con su identidad verdadera poseían numerosos antecedentes por hechos similares, siendo finalmente detenidos como supuestos autores de un robo con fuerza.

Los detenidos, fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil no lograron sustraer ningún efecto del interior de establecimiento. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.