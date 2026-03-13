Dos detenidos en Jaén tras ser sorprendidos por un agente fuera de servicio conduciendo una furgoneta robada

Momento de la detención - POLICIA LOCAL JAÉN

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La intervención de un agente de la Policía Local de Jaén que se encontraba libre de servicio ha permitido la detención del conductor y el copiloto de una furgoneta sustraída dos días antes en la capital jiennense.

El agente, que estaba al tanto del robo del vehículo, observó cómo la furgoneta repostaba en una gasolinera del Polígono de los Olivares. Tras seguir la dirección que tomaba y avisar a la Jefatura de la Policía Local, varias patrullas consiguieron interceptar el vehículo en el barrio del Bulevar.

Aunque los ocupantes intentaron huir a pie, finalmente fueron detenidos. Durante la inspección de la furgoneta, los agentes localizaron navajas y otros objetos peligrosos. La furgoneta recuperada ha sido trasladada a dependencias policiales.