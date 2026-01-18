Dos detenidos en Palma del Río (Córdoba) como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza

Archivo - Córdoba.- Sucesos.-Detenida una mujer acusada de robar en tres viviendas de Palma del Río mientras sus moradores dormían - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río (Córdoba) a dos personas como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza además de recuperar parte de las herramientas y cable sustraídos.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río, de varios robos ocurridos principalmente en talleres y naves industriales de la localidad Palmeña, además de un robo de, al menos, 600 metros de cable de cobre del alumbrado público.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos denunciados obteniendo, tras realizar las diferentes inspecciones técnico oculares en los lugares donde se habían cometido los robos, pruebas e indicios suficientes que permitieron identificar a los presuntos autores y, además, vincularlos con un total de cinco robos con fuerza denunciados en la localidad.

La Guardia Civil, centró entonces las actuaciones en la localización de los presuntos autores, dando como fruto de las mismas, la detención de dos hombres, mayores de edad y con domicilio en la misma localidad, como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza reseñados, pudiendo recuperar y devolver a sus legítimos propietarios, parte de las herramientas y enseres sustraídos. Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.