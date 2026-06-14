Dos detenidos como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del abrazo cariñoso en Granada

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada, a través de componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Fe, ha detenido a un hombre y a una mujer, de 23 y 24 años respectivamente, como presuntos autores de un robo con violencia cometido mediante el conocido como método del abrazo cariñoso en la localidad de Chauchina.

Según ha detallado la Guardia Civil de Granada en una nota, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la persona perjudicada, que narró cómo en la mañana del pasado día 8, mientras paseaba por una conocida calle de dicha localidad, fue abordada por una mujer. Tras iniciar una conversación con el pretexto de solicitar información sobre una supuesta persona llamada María, la ahora detenida aprovechó un momento de distracción para arrancarle de un tirón la cadena que la víctima llevaba al cuello y huir rápidamente del lugar en un vehículo junto a otra persona.

Como consecuencia del tirón, la perjudicada sufrió erosiones en el cuello y tuvo que desplazarse al centro médico de Chauchina, donde recibió atención facultativa. Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil permitieron identificar tanto el vehículo utilizado como a sus ocupantes, procediendo los agentes a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de los hechos.

Esta actuación se suma a las últimas detenciones, un total de cuatro, efectuadas por la Guardia Civil en Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada) hace unos días, con las que se desarticuló un grupo criminal presuntamente dedicado a esta actividad delictiva, por hechos cometidos en las provincias de Málaga, Valencia, Alicante y Murcia, en un continuo esfuerzo del Instituto Armado por erradicar este tipo de delitos.

La denominada modalidad delictiva del abrazo cariñoso consiste en que los autores, generalmente actuando en pareja o grupo, se aproximan a personas de edad avanzada o especialmente vulnerables, simulando una actitud amistosa o solicitando información. Aprovechando la cercanía física, sustraen joyas y efectos personales mediante maniobras de distracción o tirones, abandonando después el lugar con rapidez.

Los robos cometidos mediante este procedimiento constituyen "una de las principales líneas de actuación de la Comandancia de Granada, que mantiene un esfuerzo permanente no sólo en la investigación y persecución de este tipo de delitos, sino en la realización de un trabajo constante de prevención a través del Plan Mayor Seguridad", orientado a informar y sensibilizar a nuestros mayores sobre las medidas de autoprotección más eficaces frente a los delitos que con mayor frecuencia se cometen contra ellos.

Por ello, Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante el acercamiento inesperado de personas desconocidas, especialmente cuando intentan entablar conversación a escasa distancia o cuando pretendan establecer contacto físico, y por supuesto comunicar siempre, lo más inmediatamente posible, cualquier situación sospechosa a través del teléfono de urgencias 062.