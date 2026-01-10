Dos detenidos tras la sustracción de un vehículo en Atarfe (Granada)

Archivo - Guardia Civil en imagen de archivo. - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

GRANADA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 27 y 23 años como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza de vehículo a motor, atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria y daños intencionados en vehículo policial, en el marco de un servicio de seguridad ciudadana desarrollado por patrullas de la Comandancia de Granada.

Los hechos ocurrieron en Atarfe, cuando agentes de la Guardia Civil observaron a tres individuos bajándose de un vehículo y, tras estacionarlo, accedieron a un salón de juego cercano, según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa.

Los agentes identificaron el vehículo, que en bases policiales figuraba como sustraído desde el día 6 de enero, tras lo cual establecieron una "vigilancia discreta" a efectos de poder identificar a los ocupantes del vehículo y proceder a su detención.

En este sentido, los guardias civiles se aproximaron al turismo tras el regreso de los dos detenidos al coche, para proceder a su detención. En ese momento, uno de los detenidos emprendió la huida a pie, mientras que el conductor realizó maniobras de conducción "bruscas y peligrosas, tanto hacia adelante como hacia atrás, poniendo en riesgo la integridad de los agentes".

Durante estas maniobras, uno de los guardias civiles fue arrojado contra una alambrada y el conductor del vehículo sustraído, "acelerando de forma temeraria, embistió contra el vehículo policial oficial y huyó a gran velocidad".

De esta manera, tal y como ha señalado la Guardia Civil, "gracias a la intervención de otra patrulla integrada en el referido dispositivo, el individuo que había huido a pie fue interceptado y detenido, no sin antes oponer gran resistencia a la detención, resultando herido uno de los agentes actuantes".

Además, los agentes desistieron en la persecución del vehículo huido tras comprobar que realizaba maniobras evasivas que ponían en peligro a conductores y peatones, llegando a incurrir en conducción temeraria, incluso en contra dirección.

Tras una batida por la localidad, las patrullas localizaron el vehículo sustraído cuando ya había sido abandonado por sus ocupantes.

Tras ello, "como la identidad de estos dos últimos ya se conocía, los guardias civiles establecieron una vigilancia en torno a la vivienda de uno de ellos", que apareció "momentos después", tras lo cual los agentes lo detuvieron.

El tercer implicado, "perfectamente identificado por la Guardia Civil", está a la espera de ser detenido.

Las diligencias instruidas, junto con los dos detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado su puesta en libertad con cargos.