Dos hombres se confiesan como autores de la agresión al joven de Granada que llevaba una camiseta antifascista

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han trasladado en sede judicial ser los autores de la brutal agresión que recibió el pasado fin de semana en el centro de Granada un joven que llevaba una camiseta antifascista.

Los dos jóvenes, que hasta el momento no estaban identificados, hicieron el martes una comparecencia ante el juzgado de guardia para reconocerse como autores de los hechos y ponerse a disposición de los investigadores cuando crean conveniente citarlos a declarar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Los presuntos autores han negado a través de su letrado que fueran cuestiones ideológicas las que motivaron la agresión y muestran su arrepentimiento por lo ocurrido.

Por su parte, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado a Europa Press que la víctima ha formalizado ya la denuncia, si bien la investigación está en marcha desde que ocurrieran los hechos ante la alarma social generada.

La agresión se produjo en la madrugada del sábado al domingo en la zona de la calle San Matías, hasta donde se desplazaron varios agentes tras ser informados de lo que estaba pasando.

El herido, que trabaja de camarero los fines de semana, es también empleado del CEIP Gómez Moreno de Granada, según revelaron desde la asociación de padres y madres del centro educativo.

Ellos explicaron que la agresión se produjo después de que un grupo de personas comenzara a increparle por llevar una camiseta con un motivo antifascista.

Ello derivó "en una violenta paliza que le ha ocasionado heridas de gravedad". El lunes se convocó una concentración a las puertas del centro por compañeros de trabajo y familias del centro educativo para mostrar su solidaridad con la víctima y denunciar públicamente estos hechos.