Educación pone en valor las oposiciones y critica que "señalarlas como ERE encubierto es vivir en una realidad paralela"

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha destacado este lunes la posibilidad de ganar una plaza fija en las oposiciones docentes previstas para este mes de junio, y ha asegurado que "llamar un ERE encubierto a 8.000 plazas de consolidación de empleo público es vivir en una realidad paralela".

En el marco del desayuno de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en Sevilla y preguntada sobre este asunto, que mantiene activa una huelga indefinida por parte de andaluces CGT y la Coordinación Sindical de Trabajadores (CSTA) convocada entre el 14 de mayo y el 30 de junio para evitar un "ERE masivo de miles de trabajadores", ha defendido que "lo que no es justo es no convocar oposiciones, porque si no la gente no puede incorporarse al empleo público".

La titular de Educación ha remarcado que en los últimos cinco años "hemos consolidado 30.000 plazas de profesores que, en algunos casos, los que tenían tiempo de servicio, han logrado mejores condiciones y más favorables para consolidar su puesto de trabajo".

Así, ha recordado que "este año las oposiciones están abiertas a todo el que quiera, también el tiempo de servicio cuenta", punto en el que ha detallado que "un 67% de la nota de las oposiciones la dan los diferentes exámenes, y el 33% otros méritos, entre los que está el tiempo de servicio o la formación".

"Lo que no podemos permitirnos es acceder al empleo público por el simple hecho de haber trabajado una serie de tiempo en el sistema", según Castillo, y ha añadido que "cuando convocamos oposiciones no le ponemos nombre y apellido a la plaza", por lo que "todas las personas" pueden "incorporarse al sistema, también los que están trabajando ahora con nosotros".

La consejera ha puesto de relieve que "cuanto más consolidas el empleo, menos interinidad tiene", lo que implica que "las vacantes de 'me quedo todos los años de interino en mi pueblo o en mi capital' no se producen". Sin embargo, ha reivindicado que "la mayor posibilidad que se da a los interinos es tener una plaza fija".