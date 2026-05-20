El ejercicio modifica la función mitocondrial de forma distinta en hombres y mujeres, según un estudio

El estudio muestran que los hombres aumentan la formación de los supercomplejos mitocondriales y reducen los niveles de lactato durante el ejercicio a mayor intensidad, mientras que las mujeres mantienen un perfil estable sin grandes cambios. - UGR

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Granada y en la que han participado las de Loyola, la Autónoma de Madrid y la de Copenhague, ha demostrado que el ejercicio induce cambios específicos por sexo en la organización de las mitocondrias, las estructuras celulares que generan energía.

El estudio, realizado en jóvenes sanos y activos, y que ha sido recientemente publicado en la revista 'Cell Reports', analiza cómo se reorganizan los llamados supercomplejos mitocondriales durante esfuerzos de intensidad moderada y alta.

Los resultados muestran que los hombres aumentan la formación de estos supercomplejos a mayor intensidad y reducen los niveles de lactato, mientras que las mujeres mantienen un perfil estable sin variaciones significativas.

Las mitocondrias contienen complejos respiratorios que pueden agruparse en estructuras mayores denominadas supercomplejos (SC). Estas agrupaciones desempeñan un papel clave en la producción de energía celular, pero hasta ahora se desconocía cómo se regulan durante el ejercicio físico en humanos.

Este nuevo estudio ha permitido realizar un análisis de la respuesta de las mitocondrias del músculo esquelético.

En los hombres, el ejercicio provocó un aumento significativo y dependiente de la intensidad en la formación de supercomplejos mitocondriales de alto peso molecular. Este incremento se asoció además con niveles más bajos de lactato durante el esfuerzo, un indicador de menor fatiga muscular.

En cambio, las mujeres mantuvieron un perfil estable de supercomplejos mitocondriales, sin cambios apreciables ni en los HMWSCs ni en los supercomplejos específicos, independientemente de la intensidad del ejercicio.

Estos hallazgos demuestran que la organización mitocondrial no sólo es dinámica sino que también está regulada de manera diferente en hombres y mujeres, señalan los investigadores.

Comprender estas diferencias podría tener implicaciones importantes para el diseño de estrategias de ejercicio adaptadas a cada sexo y para la salud metabólica.

El estudio demuestra que el ejercicio puede remodelar la arquitectura de la cadena de transporte de electrones en el músculo esquelético humano, pero que esta adaptación ocurre de forma específica según el sexo biológico.

La investigación ha sido liderada por el profesor Jesús Rodríguez Huertas, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, en el marco del proyecto MitochonSex.