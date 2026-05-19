Moreno defiende "mayoría solvente y de gobierno" de PP-A y avisa del "error que sería bloquear" un nuevo Ejecutivo

El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno preside la reunión de la Junta Directiva Autonimica del PP-A. A 19 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno, h - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este martes la "mayoría solvente y de gobierno" que los andaluces otorgaron a su partido en las elecciones del 17 de mayo, y ha advertido del "enorme error" que cometería "quien plantee bloquear" un nuevo Ejecutivo "amparado" en más de 1,7 millones de votos. "A nadie le vamos a pedir que nos regale sus votos", ha dicho.

Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica reunida en Sevilla para analizar los resultados electorales, Juanma Moreno ha manifestado que el PP-A ha obtenido un "resultado espectacular", pese a no haber conseguido la mayoría absoluta al quedarse a dos escaños de la misma. Ha indicado que ya eran conscientes de que lograr esa mayoría absoluta era "muy difícil" en una "elecciones muy ajustadas".

Con más de 1,7 millones de votos, según ha señalado, los andaluces "nos han otorgado una mayoría solvente y, en definitiva, una mayoría de gobierno, y vamos a ejercer esa responsabilidad". "Llegué aquí siendo yo y voy a seguir siendo el mismo que hace siete años y medio", ha expresado Juanma Moreno, quien ha indicado que el PP-A tiene hoy un millón de votos más que en 2018.

Ha recalcado que la mayoría obtenida por su partido el pasado domingo es "solvente" y los legitima para que seguir con la vía de la reforma, del entendimiento y del diálogo, que es "nuestra manera de ejercer la política".

En opinión de Moreno, los andaluces pidieron tres cosas el pasado domingo: Que tengamos "seguridad" y "estabilidad" y que sigamos "generando confianza".

Asimismo, ha querido dejar claro que a nadie le van a pedir que les regale sus votos, "pero sería un enorme error quien plantee bloquear a un gobierno basado y amparado en más de un millón setecientos mil votos, casi veinte puntos más que el segundo partido (PSOE-A) y casi treinta puntos más que el tercero (Vox)".

"Sería ir contra el sentido común y creo que eso nadie lo debe de hacer. Los resultados del domingo son un refrendo a una gestión de siete años y cuatro meses", ha señalado Juanma Moreno, que en ningún momento ha mencionado Vox, formación con la que tendrán que abrir contactos de cara a su investidura como presidente de la Junta.

Ha insistido en que los andaluces ha pedido al PP-A "de forma mayoritaria y clara que sigamos transformando Andalucía y eso es lo que vamos a hacer".

"Este proyecto nunca va a ser una fachada o un escaparate", ha señalado Juanma Moreno, apuntando que el PP-A no va a "buscar distancias ni divisiones" ni va a "alentar la bronca que cabrea permanentemente a los ciudadanos" ni va a "buscar rédito político a la crispación".

Ha manifestado que el PP-A no se ha dedicado en la campaña al "mercadeado" ni a anunciar promesas "falsas", como han hecho los demás partidos, para "arañar un puñado de votos": "Probablemente si hubiéramos imitado la actitud de algunos, quizás podríamos haber arañado un puñado de votos".

Ha señalado que cuando él ha dicho que se va "a reformar en profundidad la sanidad para que funcione mejor y sea más eficiente, que nadie dude de que en esta legislatura lo vamos a hacer".

Según Moreno, el proyecto del PP-A es "auténtico y de verdad", y ha recalcado que no han basado la campaña electoral "en promesas falsas, irrealizables o ilegales", porque "somos tan responsables y tan serios que entendemos que no podemos crear falsas expectativas en los ciudadanos".

Ha manifestado que los andaluces pueden estar "tranquilos" porque el PP-A tiene "un proyecto político seguro, estable, serio y capaz de defender los intereses de los andaluces y de darlo todo por Andalucía". Ha garantizado que no van a "defraudar" a los andaluces.