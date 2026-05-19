Fernández (PSOE Granada) tras resultados electorales propone "un análisis en profundidad para aumentar apoyos"

Ejecutiva provincial del PSOE de Granada celebrada este martes para analizar los resultados del 17M. - PSOE GRANADA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha afirmado que los resultados de las elecciones autonómicas del 17M "no han sido buenos" para el Partido Socialista y se ha mostrado partidario de elaborar un análisis "en profundidad" que permita aumentar los apoyos y mejorar así los resultados en las próximas citas con las urnas.

Tras intervenir en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial, en la que ha realizado un primer análisis de lo ocurrido, Fernández ha reiterado su agradecimiento a los 115.552 granadinos que han depositado su confianza en el proyecto socialista, a la rganización en su conjunto y, especialmente, al personal, interventores y apoderados.

Así, ha reconocido que, a pesar de que el PSOE ha obtenido en Granada 9.245 votos más respecto a los comicios andaluces de 2022, "lo cierto y verdadero es que la expectativa no solo era mantener la representación sino ampliarla, y ninguna de las dos opciones se ha cumplido".

El dirigente socialista, que ha apuntado que otras formaciones políticas de izquierdas han podido rentabilizar el aumento de la participación, ha subrayado que "este mal resultado nos lleva a estudiar causas y comprobar por qué no hemos canalizado el malestar de la ciudadanía ante la situación que atraviesan los servicios públicos en Andalucía, así como el respaldo de una parte del electorado progresista que se ha movilizado".

"Queremos poner a punto a nuestra organización para volver a conectar con la mayoría social de nuestra provincia, transmitirle ilusión y esperanza de cara a las siguientes elecciones andaluzas y, por supuesto, a los comicios municipales y generales del año que viene", ha expuesto.

"Desde la oposición en Andalucía", ha dicho Fernández, "vamos a continuar trabajando sin descanso en la línea de defensa y mejora de lo público, la sanidad especialmente, pero también de la educación y de la universidad, la dependencia o el acceso a la vivienda, entre otros asuntos; y a colaborar en el desarrollo social y económico de la provincia". Una tarea en la que, según ha indicado, "tal y como ha determinado la voluntad popular en las urnas, nuestros tres parlamentarios andaluces, Olga Manzano, Paco Cuenca y Mari Ángeles Prieto, se van a entregar con dedicación y esfuerzo".

"Van a convertirse en altavoz de las reivindicaciones de las y los granadinos con objeto de construir una alternativa de gobierno a un Moreno Bonilla que ha perdido la mayoría absoluta, con la debilidad que eso supone para el PP en la Junta de Andalucía", ha concluido.