Junta afirma que los "privilegios al independentismo" salen tras las elecciones y plantea si Montero "los conocía"

La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno estando en funci - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha manifestado este martes que el acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, "a la espera de conocer la letra pequeña", es ya "un desafío a la solidaridad interterritorial y al principio de igualdad recogido en la Constitución", y ha puesto el acento en que se ha conocido el día después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

"Un nuevo privilegio para el independentismo catalán y un nuevo agravio para Andalucía", según ha manifestado España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, donde ha indicado que esa "cesión de los 527 millones de euros, sin lugar a dudas, allana el camino a esa independencia fiscal".

"Vulnera por completo el principio de igualdad constitucional y de solidaridad interterritorial", ha insistido España, quien ha planteado si la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, que hasta hace poco fue vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, "conocía" ese acuerdo.

"Es extraño que la candidata del PSOE-A, que era ministra hasta hace poco, no conociera estos privilegios y si los conocía, desde luego, los ocultó durante la campaña" la pasada campaña por las elecciones andaluzas, según ha señalado.

Ha añadido que, por si faltaba algo, también se habla de un "tren orbital en Barcelona, con una inversión de 5.200 millones de euros", lo que es una "burla hacia Andalucía", que padece una "sequía inversora" por parte del Gobierno central en materia de infraestructuras del transporte, cuando está sufriendo "permanentemente retrasos, cancelaciones o supresión de servicios".

"Desde el Gobierno andaluz siempre vamos a defender los intereses de los andaluces", ha señalado España, para quien esto se conoce justo "un día después de las elecciones andaluzas". Ha recordado que, en la campaña de las elecciones andaluzas, ya advirtieron desde el PP-A de que "había privilegios esperando a la puerta a que terminaran las elecciones para, inmediatamente, al día siguiente concederse".

