PSOE-A urge a Moreno a aclarar "qué derechos y servicios públicos va a entregar" a Vox para "seguir en San Telmo"

El secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, comparece ante los medios tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) para analizar los resultados del 17M. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha emplazado este martes al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a aclarar a los andaluces "qué derechos y qué servicios públicos va a entregar a la ultraderecha" de Vox "a cambio de seguir en (el Palacio de) San Telmo" gobernando.

Esa es "la pregunta que de verdad" quieren los andaluces que se responda en el actual contexto político, más allá de "si Vox entra o no en el Gobierno" andaluz tras el resultado de las elecciones andaluzas del pasado domingo, en las que venció el PP-A, pero con 53 diputados se quedó a dos de revalidar la mayoría absoluta con la que contó en la pasada legislatura.

Así lo ha trasladado el secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha denunciado que el presidente de la Junta en funciones y del PP-A, Juanma Moreno, trata de "engañar" si dice a los andaluces que "no va a hablar con Vox hasta después del 11 de junio", día previsto para la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura andaluza.

"Aquí todos sabemos que ya están hablando con Vox, que ya están negociando por detrás, y todos sabemos que lo que están intentando hacer ahora es representar ese teatro previo para aparentar que Andalucía no va a ser ni Extremadura ni Aragón" --comunidades en las que PP y Vox han suscrito acuerdos de gobierno tras sus elecciones--, según ha manifestado el representante socialista, para quien desde el PP andaluz están intentando ahora "evitar esa foto que retrate ese pacto ante los andaluces, y que, sin enterarnos, al final nos comamos el resto el pacto muy hecho y frío".

López Gil ha remarcado que Moreno "necesita a Vox para seguir en San Telmo, y cuando Vox tiene la llave, cobra un peaje muy caro", por lo que, según ha agregado, los andaluces tienen "el derecho de saber qué se está negociando, con quién, y qué se va a entregar a cambio de la investidura de Moreno Bonilla".

"Tenemos derecho a saber, si va a gobernar Vox Andalucía, si va a mandar Vox desde Madrid, y si la llamada 'prioridad nacional' va a convertirse en el eje del futuro de gobierno de Andalucía", ha añadido el secretario de Comunicación del PSOE-A, para quien Juanma Moreno "sólo intenta maquillar el pacto con palabras", y trata de "buscar en un diccionario cómo traducir las exigencias de Vox a metáforas que a los andaluces" no les "suenen tan mal".

Moreno "busca palabras para blanquear, para maquillar a Vox, y para que un pacto con Vox no se llame un pacto con Vox, con la ultraderecha", según ha aseverado López Gil antes de concluir reiterando, como afirmó este pasado lunes en rueda de prensa, que "la 'Vía Andaluza' de Moreno Bonilla" ha pasado a ser "la 'vía Abascal'" tras las elecciones del 17 de mayo, aludiendo así al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.