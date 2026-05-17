Elecciones andaluzas 2026: PP gana con 6 escaños en Granada y Adelante se estrena con uno a costa del PSOE, que logra 3

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, interviene en un acto público en Granada, en foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press
GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha ganado en las elecciones andaluzas en la provincia de Granada con seis escaños, con el 100% escrutado, merced a los 202.454 votos contabilizados (42,48%). Esta cifra supone los mismos diputados que los obtenidos en los comicios de 2022. El PSOE pierde un escaño respecto a esa pasada cita con las urnas y se queda con tres (24,24% de votos), con 115.552 papeletas. Adelante Andalucía logra representación en esta provincia, con un diputado (6,83%), a costa de los socialistas.
Vox obtiene dos escaños por la provincia granadina con un apoyo del 15,09%, con 71.941 votos, y mantendrá los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.
Adelante Andalucía se sitúa como cuarta fuerza política con 32.586 (6,83%) con un escaño por la provincia, y la coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, conserva su diputado por Granada con un apoyo similar a la formación que lidera a nivel regional José Ignacio García, tras el respaldo del 6,41% de los electores, con 30.577 papeletas con el logo de esta coalición.
La participación en las urnas ha alcanzado un 53,54%, frente al 44,47% registrado en los pasados comicios autonómicos, lo que supone 9,07 puntos porcentuales más.
Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 6
| 202.454
| 42,48
| 6
| 176.349
| 42,15
|PSOE-A
| 3
| 115.552
| 24,24
| 4
| 106.307
| 25,41
|VOX
| 2
| 71.941
| 15,09
| 2
| 64.447
| 15,4
|ADELANTE_A
| 1
| 32.586
| 6,83
| 0
| 13.293
| 3,17
|PorA
| 1
| 30.577
| 6,41
| 1
| 32.372
| 7,73
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 481.801
| 33,68%
| 4.272
| 5.245
|2022
| 423.386
| 44,34%
| 3.796
| 5.082
Los trece parlamentarios electos por la provincia de Granada son: por el PP (6), Rocío Díaz, Manuel Francisco García Delgado, Celia Santiago Buendía, Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes y Mariano García; por el PSOE (3), Olga Manzano, Francisco Cuenca y María Ángeles Prieto; por Vox (2), Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea; por Por Andalucía (1), Rafael Sánchez Rufo, y por Adelante Andalucía (1), Inmaculada Manzano.