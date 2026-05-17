Elecciones andaluzas 2026: PP gana con 6 escaños en Granada y Adelante se estrena con uno a costa del PSOE, que logra 3

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, interviene en un acto público en Granada, en foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 23:45
GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado en las elecciones andaluzas en la provincia de Granada con seis escaños, con el 100% escrutado, merced a los 202.454 votos contabilizados (42,48%). Esta cifra supone los mismos diputados que los obtenidos en los comicios de 2022. El PSOE pierde un escaño respecto a esa pasada cita con las urnas y se queda con tres (24,24% de votos), con 115.552 papeletas. Adelante Andalucía logra representación en esta provincia, con un diputado (6,83%), a costa de los socialistas.

Vox obtiene dos escaños por la provincia granadina con un apoyo del 15,09%, con 71.941 votos, y mantendrá los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

Adelante Andalucía se sitúa como cuarta fuerza política con 32.586 (6,83%) con un escaño por la provincia, y la coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, conserva su diputado por Granada con un apoyo similar a la formación que lidera a nivel regional José Ignacio García, tras el respaldo del 6,41% de los electores, con 30.577 papeletas con el logo de esta coalición.

La participación en las urnas ha alcanzado un 53,54%, frente al 44,47% registrado en los pasados comicios autonómicos, lo que supone 9,07 puntos porcentuales más.

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:


SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22
PP 6 202.454 42,48 6 176.349 42,15
PSOE-A 3 115.552 24,24 4 106.307 25,41
VOX 2 71.941 15,09 2 64.447 15,4
ADELANTE_A 1 32.586 6,83 0 13.293 3,17
PorA 1 30.577 6,41 1 32.372 7,73

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:


COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS
2026 481.801 33,68% 4.272 5.245
2022 423.386 44,34% 3.796 5.082

Los trece parlamentarios electos por la provincia de Granada son: por el PP (6), Rocío Díaz, Manuel Francisco García Delgado, Celia Santiago Buendía, Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes y Mariano García; por el PSOE (3), Olga Manzano, Francisco Cuenca y María Ángeles Prieto; por Vox (2), Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea; por Por Andalucía (1), Rafael Sánchez Rufo, y por Adelante Andalucía (1), Inmaculada Manzano.


