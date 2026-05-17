Elecciones andaluzas 2026: El PP gana en Jaén con 6 escaños por 4 de PSOE y 1 de Vox al 100% escrutado

La cabeza de lista del PP de Jaén, Catalina García durante su intervención en el mitin electoral. A 12 de mayo de 2026 en Jaén, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JAÉN 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 100% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Jaén y consigue seis escaños, logrando un 43,73% de los votos. Esta cifra iguala los mismos escaños que los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Jaén, los mismos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, con el 27,28% de votos.

Vox obtiene un escaño por la provincia jiennense con un apoyo del 13,57%, igualando el único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, sigue sin diputado por Jaén con un respaldo del 5,08%, mientras que Adelante Andalucía tampoco obtiene escaño por la provincia con el 4,36% de los votos.

Tampoco alcanza representación parlamentaria la formación provincial Jaén Merece Más en su segunda participación en elecciones autonómicas pese a lograr el 2,34% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 68,61%, lo que sitúa la abstención en el 31,38%.

Los once parlamentarios electos por la provincia de Jaén son: por el PP, Catalina García, Erik Domínguez, María Isabel Lozano, Jesús Estrella, Elena Patricia González y Manuel Santiago Bonilla; por el PSOE, Francisco Reyes, Ángeles Férriz, Víctor Torres y Ángeles Díaz de la Torre; y por Vox, Benito Morillo.

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 148.273 43,73 6 135.771 42,45 PSOE-A 4 92.526 27,28 4 86.686 27,1 VOX 1 46.025 13,57 1 41.049 12,83



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: