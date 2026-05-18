Elecciones andaluzas 2026: PP gana en las ocho capitales con PSOE es segundo y Adelante supera a Vox en Cádiz y Sevilla

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).- María José López - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las ocho capitales andaluzas en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo, como ya ocurriera en los comicios celebrados hace cuatro años. El PSOE ha mantenido el segundo puesto en siete capitales (excepto en Cádiz) y Vox es tercera fuerza en seis capitales (excepto en Cádiz y Sevilla) en las que Adelante Andalucía se sitúa como la segunda y tercera, respectivamente.

En la capital almeriense, el PP ha arrasado con 39.133 votos conseguidos, que equivale al 42,3% del total del electorado. Tras esta fuerza, se sitúa el PSOE con el 21,86%, que supone 20.231 votos; le sigue Vox con el 21,12%, lo que es igual a 19.539 votos; Por Andalucía con el 5,03%, 4.659 votos, y Adelante Andalucía con un 3,9%, lo que refleja 3.615 votos. En los comicios del 19 de junio de 2022, el PP logró en la capital almeriense 35.551 votos --el 44,86% del total--, por delante del PSOE, con 17.094 sufragios (21,57%), seguida muy de cerca por Vox con 14.854 votos (18,75%). Por Andalucía obtuvo entonces 5.224 sufragios (6,59%) y Adelante Andalucía 1.932 votos (2,44%), superada hace cuatro años por Ciudadanos (Cs).

Por otro lado, en Cádiz capital, el PP ha conseguido ganar con el 35,62%, que equivale a 21.837 votos. Adelante Andalucía ha superado las encuestas alcanzando el 23,96%, es decir, 14.689 votos, desbancando así al PSOE que ha obtenido 21,5% (13.182 votos) y superando ampliamente a Vox con 8,34% (5.115 votos). A todas estas fuerzas políticas, le sigue en quinto lugar Por Andalucía que ha conseguido un total de 3.279 votos, lo que equivale al 5,34%. Hace cuatro años el PP ganó en la capital gaditana con 22.464 votos (39,24%), seguida del PSOE con 11.596 sufragios (20,25%); Adelante Andalucía, con 9.512 votos (16,61%); Vox, con 4.829 sufragios (8,43%); y Por Andalucía, con 4.062 votos (7,09%).

En la capital cordobesa, el PP ha despuntado en estos comicios alcanzando hasta el 45,86%, que se traduce en un total de 82.014 votos. Tras ello, se posiciona en la segunda bancada el PSOE 31.345 votos (17,52%); el tercer lugar lo ocupa Vox con 25.095 votos (14,03%), y Adelante Andalucía adquiere el cuarto puesto con 16.997 votos (9,5%). Finalmente, Por Andalucía logra el quinto lugar con 14.668 votos (8,2%). En los comicios del 19 de junio de 2022, el PP logró en la capital cordobesa 74.194 votos --el 46,53% del total--, por delante del PSOE, con 28.504 sufragios (17,88%), seguida por Vox con 22.403 votos (14,05%). Por Andalucía obtuvo entonces 16.858 sufragios (10,57%) y Adelante Andalucía 6.922 votos (3,64%).

En Granada capital, el PP ha sido igualmente este 17M la fuerza con mayor respaldo con 62.246 votos (el 48,56% del total) por delante del PSOE, con 26.113 sufragios (20,37%); Vox, con 15.731 votos (12,27%); Adelante Andalucía, con 9.518 sufragios (7,42%); y Por Andalucía, con 8.989 votos (7,01%). Hace cuatro años el PP ganó en la capital granadina con 53.162 votos (46,70%), seguida del PSOE con 22.606 sufragios (19,86%); Vox, con 16.671 votos (14,64%); Por Andalucía, con 9.498 sufragios (8,34%); y Adelante Andalucía, con 4.313 votos (3,79%).

Los populares también ha sido la opción preferida en la ciudad de Huelva en estas elecciones autonómicas, con 26.810 votos (el 39,11% del total) por delante del PSOE, con 15.316 sufragios (22,34%); Vox, con 11.128 votos (16,23%); Adelante Andalucía, con 7.134 sufragios (10,40%); y Por Andalucía, con 3.927 votos (5,72%). Hace cuatro años el PP ganó en la capital onubense con 24.523 votos (40,48%), seguida del PSOE con 14.003 sufragios (23,12%); Vox, con 8.411 votos (13,89%); Por Andalucía, con 4.859 sufragios (8,02%); y Adelante Andalucía, con 2.914 votos (4,81%).

Asimismo, en Jaén capital, el PP vuelve ha salir victorioso con el 45,86% y 28.231 de los votos; le sigue el PSOE con el 20,41% y 12.564 votos; Vox con el 14,63% y 9.006 votos; Jaén Merece Más (JM+) con el 6,1% y 3.760 votos; Adelante Andalucía con el 5,11% y 3.147 votos, y Por Andalucía con el 4,04% y 2.492 votos. En los comicios del 19 de junio de 2022, el PP logró en la capital jiennense 23.772 votos (41,51%), por delante del PSOE, con 10.052 sufragios (17,52%), seguida muy de cerca por Jaén Merece Más con 9.819 votos (17,15%). Vox obtuvo entonces 7.091 sufragios (13,8%), Por Andalucía 2.496 (4,36%) y Adelante Andalucía 1.146 (2%).

En Málaga capital, el PP también ha sido este 17M el más votado con 119.225 votos (el 42,98% del total) por delante del PSOE, con 54.942 sufragios (19,80%); Vox, con 38.382 votos (13,83%); Adelante Andalucía, con 31.104 sufragios (11,21%); y Por Andalucía, con 16.879 votos (6,08%). Hace cuatro años el PP ganó en la capital malagueña con 115.341 votos (46,57%), seguida del PSOE con 50.113 sufragios (20,23%); Vox, con 31.172 votos (12,59%); Por Andalucía, con 21.282 sufragios (8,59%); y Adelante Andalucía, con 11.438 votos (4,62%).

Los populares han sido igualmente la opción preferida en estas autonómicas en Sevilla, donde ha ganado con 158.243 votos (el 42,69% del total) por delante de PSOE, con 80.347 votos (21,67%); Adelante Andalucía con 51.666 sufragios (13,94%); Vox, con 37.714 sufragios (10,17%); y Por Andalucía, con 24.520 votos (6,61%). En los comicios del 19 de junio de 2022, el PP logró en la capital hispalense 140.593 votos (41,36%), por delante del PSOE, con 82.635 sufragios (24,31%), seguida por Vox con 39.370 votos (11,58%). Por Andalucía obtuvo entonces 27.295 sufragios (8,03%) y Adelante Andalucía 24.970 votos (7,35%).