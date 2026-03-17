Los embalses andaluces encadenan quince semanas ganando agua y rozan el 85% de su capacidad total

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Guadalcacín (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 84,83% (9.298 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 105 hm3 de agua y suman así quince semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 45,76%, con 5.072 hm3, y de 36 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.520 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 84,76%, con 6.806 hm3, con 96 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.585 hm3); y mejoran en 2.764 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.042 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por tercera semana consecutiva y se sitúa en 75,47%, con 886 hm3, lo que suponen seis hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (521 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 524 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva mantienen sus reservas pasada una semana y se vuelven a situar en 209 hm3, al 91,27% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (190 hm3), y cuentan con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 217 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz vuelve a subir tras encadenar dos semanas bajando sus reservas y se sitúa al 90,97% de su capacidad total, con 1.502 hm3, tres más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 765 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 765, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (776 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.608 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 295 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses).