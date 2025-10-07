Los embalses andaluces siguen perdiendo agua y se sitúan al 42,8%, 53 hm3 menos que la semana anterior

Archivo - Detalle del embalse de la Minillas, en el Ronquillo, a 22 de mayo de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes, 7 de octubre, al 42,8% (4.746 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que significa 53 menos que hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press.

A pesar de esta bajada, los pantanos andaluces registran 5,58 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,2%, con 4.125 hm3 y 14 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.194 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,9%, con 3.370 hm3, lo que significa 33 menos en una semana. Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.863 hm3); y mejoran en 952 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.418 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 45,2% y baja así a los 531 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de seis hm3 en siete días. Su reserva supera la media de los últimos diez años (458 hm3) y la del año pasado cuando tenía 270 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 151 hm3, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 65,9% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (152 hm3), y cuentan con trece hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 164 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 42% de su capacidad total, con 694 hm3, lo que vienen siendo diez menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 352 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 342, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (652 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 55% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.827 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo en la última semana en 487 hm3 (el 0,9 % de la capacidad total actual de los embalses).