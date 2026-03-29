Una emergencia vital en el Patio de los Naranjos de Córdoba provoca un retraso de siete minutos en la Carrera Oficial

Archivo - El Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba con la torre de la Catedral al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una emergencia vital en el Patio de los Naranjos de Córdoba durante el Domingo de Ramos ha requerido la intervención de una ambulancia de Cruz Roja y del servicio 061 y ha provocado un retraso de aproximadamente siete minutos en la Carrera Oficial de la Semana Santa cordobesa.

Según ha precisado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba en un mensaje difundido a los medios, como medida preventiva, se detuvo la Cruz de Guía en el palco hasta nueva orden, provocando el mencionado atraso.

Asimismo, durante la actuación, una de las ambulancias ha roto la rampa, con la circunstancia favorable de que la caída se ha producido en dirección a la plaza de Santa Catalina.

Ante esta situación, se ha procedido con rapidez al desmontaje de las sillas en Cardenal Herrero, así como de la rampa del Perdón y la curva de Amador de los Ríos.

Por su parte, la agrupación ha destacado la "eficaz coordinación y capacidad de resolución demostrada por los equipos de OTCE, Cabildo y C.O. Agrupación". Finalmente, la procesión ha continuado su curso.