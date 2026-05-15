Zapatero vincula al PSOE con "la mejor España" y pide el voto para Montero: El 17M "está en juego la sanidad pública"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (i), en un acto público junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este viernes la labor de su partido "por la mejor España" a lo largo de su historia, y ha pedido el voto en las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, para la candidatura socialista que lidera María Jesús Montero, desde la premisa de que en estos comicios "están en juego la sanidad pública, la dependencia, los servicios sociales y la vivienda" en Andalucía.

Así lo ha señalado el expresidente durante un mitin que ha ofrecido en Motril (Granada) a unas horas de que concluya la campaña electoral de los comicios andaluces de este domingo, a los que la secretaria general del PSOE-A concurre como candidata a la Junta.

Zapatero ha comenzado su intervención subrayando que "Granada nunca" le falló cuando concurría a las elecciones y él no le va a "fallar" ni a esa provincia ni a la localidad de Motril, y en esa línea ha expresado su "inmensa gratitud a todos los ciudadanos que en su día" le apoyaron, y a quienes ha pedido "con humildad, con cariño, que voten al PSOE otra vez" en estas elecciones andaluzas.

El que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha animado a ejercer el derecho al voto porque "votar es cuidar la democracia, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás", y ha subrayado que "hoy España está entre los cinco mejores países del mundo para vivir".

Zapatero ha dedicado la mayor parte de su intervención a glosar algunas de las iniciativas que ha acometido el Gobierno de España durante su presidencia o durante la actual etapa de Pedro Sánchez al frente, y ha defendido que los socialistas se han situado "siempre del lado de la ciencia, la cultura, la ilustración".

CRÍTICAS A LA "PEOR" OPOSICIÓN

Zapatero ha reivindicado así leyes como la de Memoria histórica, la del matrimonio igualitario, o la de la dependencia, y ha cargado contra la oposición actual, que es la "peor que nunca", según ha denunciado el expresidente, que en ese punto ha presumido de que "podría estar tres horas diciendo lo que ha hecho el PSOE por la mejor España", mientras que los 'populares' "no pueden", y "por eso tienen que recurrir a Hernán Cortés", según ha ironizado aludiendo al reciente viaje de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.

Tras incidir en que los socialistas han "dado las mejores páginas de la historia de España" cuando les "han dejado", Zapatero ha avisado de que, "por mucho" que les "insulten, que calumnien" desde la oposición, a los socialistas no les van "ni a intimidar ni hacer que abdiquen" de sus ideas, y en ese punto se ha comprometido a volver a Motril en la campaña de las próximas elecciones municipales, previstas para dentro de un año, en 2027.

DEFENSA DE LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE MONTERO

Por otro lado, Zapatero ha defendido el modelo de financiación autonómica que antes de dejar el Ministerio de Hacienda presentó María Jesús Montero, y ha criticado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, esté "todo el día atacando" con ese tema a la candidata socialista, de quien ha reivindicado que ha sido la ministra de Hacienda que "mejor ha manejado las cuentas públicas en España y más financiación ha dado a las comunidades autónomas en toda la historia democrática".

"Y la que más dinero ha aportado a Andalucía de toda la historia democrática", según ha subrayado Zapatero, que ha recordado que el modelo de financiación que actualmente se aplica es de su etapa de gobierno, del año 2009, y ha criticado que el PP no lo cambiara durante su etapa de mayoría absoluta bajo la presidencia de Mariano Rajoy si no le gustaba.

Además, Zapatero ha defendido que el modelo que ha presentado Montero es "bueno para Cataluña, para Andalucía y para España", y ha atribuido a la labor del Gobierno del que ella ha sido vicepresidenta los buenos datos de empleo que, según ha valorado, presenta España.

Frente a ello, ha remarcado que una comunidad autónoma como Andalucía tiene "competencia exclusiva" en materias como vivienda, en la que esta región sufre un "grave problema de acceso" a la misma, así como en sanidad, por lo que si ésta "funciona mal en Andalucía, la responsabilidad es de la Junta de Moreno Bonilla", según ha aseverado Zapatero.

El expresidente ha sostenido así que en estas elecciones del 17 de mayo "lo que está en juego son la sanidad pública, la dependencia, los servicios sociales y la vivienda", y por eso ha pedido el voto para el PSOE, porque "es el partido es el partido de la convicción y la defensa", y a María Jesús Montero, que "siempre se ha preocupado por el interés general", según ha remarcado el exsecretario general socialista.

Ha precedido a Zapatero en el turno de la palabra la cabeza de lista del PSOE por Granada, Olga Manzano, que ha pedido a ciudadanos que en elecciones anteriores se decantaron por la papeleta del PSOE a que "vuelvan a confiar en el PSOE de siempre" en los comicios de este domingo, ante los que también ha llamado a "llenar las urnas de votos con el puño y la rosa", en referencia a los símbolos socialistas.

