El Encinarejo, en Andújar (Jaén), revalida por tercer año la bandera azul como playa de interior

Playa de El Encinarejo - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La playa de interior de El Encinarejo, en Andújar (Jaén), volverá a lucir este verano la bandera azul tras revalidar, por tercer año consecutivo, este reconocimiento otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

Ubicada en el Parque Natural Sierra de Andújar, El Encinarejo se consolida como una de las principales referencias de playa de interior a nivel nacional y una de las dos únicas en Andalucía con este reconocimiento, junto a la playa de La Breña, en Almodóvar del Río (Cordoba).

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha subrayado que este reconocimiento "pone en valor el esfuerzo continuo que se realiza desde el Ayuntamiento para mantener El Encinarejo en las mejores condiciones, apostando por una gestión responsable, sostenible y orientada al servicio público".

En este sentido, ha destacado que "la renovación de la Bandera Azul es fruto de una planificación técnica rigurosa y de una mejora constante de las infraestructuras y servicios".

Para alcanzar y mantener este distintivo es necesario cumplir con exigentes criterios relacionados con la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental, los servicios al usuario y la educación ambiental, todos ellos verificados mediante controles técnicos.

El Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años diversas actuaciones como la instalación y renovación de pasarelas accesibles, la mejora de los módulos de socorrismo y aseos públicos, la adecuación de accesos y aparcamientos, así como la actualización de la señalización informativa.

A ello se suma el refuerzo del sistema de recogida de residuos y la mejora de la seguridad mediante vigilancia permanente, señalización específica y retirada de elementos potencialmente peligrosos.

En el contexto nacional, España vuelve a situarse como el primer país en número de banderas azules para playas, con un total de 677 distinciones otorgadas este año, de las cuales únicamente 18 corresponden a playas de interior, lo que, según el alcalde, pone de relieve el carácter excepcional de El Encinarejo dentro del conjunto del territorio nacional y el valor añadido de este reconocimiento.