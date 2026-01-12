'Encuentros cienciaficcionados' arranca temporada este miércoles en Córdoba con una novela sobre anomalías temporales

Imagen de Encuentros cienciaficcionados 2025. - UCO

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tertulia científico-literaria 'Encuentros cienciaficcionados' estrena su temporada 14 con 'Sitges', una novela sobre anomalías temporales de Jaime Rubio Hancock que será comentada por las investigadoras Beatriz Ruiz, del Departamento de Física, y Mónica Alonso, del Área de Antropología de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la conversación, que estará moderada por la periodista Marta Jiménez, tendrá lugar este miércoles, 14 de enero, a las 19,00 horas en el restaurante El Astronauta y está abierta a público general.

Al estilo de '13, Rue del Percebe' o 'Aquí no hay quien viva', la novela se sitúa en la cotidianeidad de un edificio de viviendas en Sants, Barcelona. Sin embargo, además de las peculiaridades que pueden presentar los diferentes habitantes, las problemáticas de la comunidad o las molestias de los pisos turísticos, en este edificio ocurre algo más.

Uno de sus habitantes, doctor en Física, creó un agujero de gusano en 1993 y viajó en el tiempo dentro del edificio. Desde que volvió ocurren cosas extrañas: en uno de los pisos todo está en blanco y negro, en otro rejuveneces y en el de otra planta sus habitantes son cada vez más listos.

La hija del doctor y otro de los inquilinos tratan de conocer (y arreglar) esas anomalías que parecen resultado del cruce de diferentes líneas temporales. Todo con el telón de fondo de la precariedad inmobiliaria y la especulación.

La tertulia, organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, cumple 14 años tratando de divulgar conceptos científicos a través de la ciencia ficción. Es de acceso libre hasta completar aforo y no hace falta reserva previa ni haber leído la obra.

'Encuentros cienciaficcionados' continuará el miércoles 28 de enero con la novela 'Sistemas críticos', de Martha Wells. El 11 de febrero se analizará la serie de Ben Chanan 'The Capture' y cerrará el miércoles 25 de febrero con la película 'La llegada', de Denis Villeneuve.

Esta iniciativa es una acción enmarcada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.