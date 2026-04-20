Endesa realiza inversiones en la Zona Norte de Granada para hacer frente a la sobrecarga de la red

Obras de Endesa en la zona Norte de Granada. - ENDESA

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, está llevando a cabo a lo largo de 2026 nuevas obras de refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en la Zona Norte de Granada.

La compañía explica que en esta parte de la capital granadina se registra un fraude derivado de las plantaciones de marihuana que provoca la saturación de las redes, "a pesar de que estas se encuentran sobredimensionadas y cuentan con energía suficiente como para abastecer un polígono industrial".

Estas actuaciones forman parte del plan inversor de Endesa para este año, que supera los 1,3 millones de euros, y se centran "una vez más", afirma, en el refuerzo de las redes de media y baja tensión, con el fin de evitar que la saturación provocada por los enganches ilegales para abastecer energía a las plantaciones de marihuana acabe afectando al conjunto de los vecinos.

En total, a lo largo de 2026 está previsto el despliegue de 2.800 metros de nueva red de media tensión y 600 metros de red de baja tensión.

Dentro de este plan de actuación, los técnicos de la compañía han ejecutado ya la canalización de más de 1.000 metros de líneas de media tensión en las calles Bermúdez de Pedraza, Julio Moreno Dávila y Rodrigo de Triana, donde los trabajos se encuentran próximos a su finalización.

Esta sustitución permitirá dotar a la red de una mayor robustez y fiabilidad, ya que el cableado actual se ha visto deteriorado por la sobrecarga continuada provocada por el fraude eléctrico.

Asimismo, a lo largo de este mes y el siguiente, se llevarán a cabo actuaciones en las redes de baja tensión de Zona Norte con la adecuación de más de 500 metros de cableado subterráneo en Francisco Javier Simonet.

Para ello, los técnicos, en coordinación con el Ayuntamiento de Granada, realizan las canalizaciones necesarias para el tendido de estas nuevas redes, cuyo objetivo es intentar paliar la problemática del fraude masivo.

INVERSIONES

En los últimos cuatro años, Endesa ha reforzado y tendido más de 30 kilómetros de redes de media y baja tensión en la Zona Norte, unas redes que sufren continuamente los efectos de la sobrecarga derivada del fraude.

A estas actuaciones se une este año la instalación de un nuevo centro de transformación en Zona Norte dotado de dos transformadores de 1.000 kVA cada uno. Se trata, según matiza la compañía, de la potencia que se suele instalar en polígonos industriales y no en zonas urbanas.

Esta nueva infraestructura se une a las 19 que se han instalado en los últimos 4 años en Granada, con capacidad para atender unas 29.000 viviendas en una zona en la que no hay crecimiento poblacional o nuevas viviendas en construcción.

Por último, Endesa seguirá instalando este año interruptores de última generación en estos centros de transformación, con el fin de poder actuar de forma remota ante cualquier incidencia reduciendo los tiempos de respuesta.

De hecho, está prevista la instalación de más de 12 de estos interruptores en 2026, de los cuales dos ya han sido instalados. En los últimos cuatro años se han colocado más de 25.

La inversión de 1,3 millones de este año en nuevas actuaciones para intentar paliar la problemática del fraude se une a los más de ocho millones invertidos por Endesa en los últimos cuatro años en esta Zona de Granada.

En zonas como Cartuja, Casería Montijo y La Paz la red está ya sobredimensionada y cuenta con hasta cinco veces más potencia de la necesaria en función al número de habitantes.

De hecho, en este distrito se ha detectado hasta un 56 por ciento de fraude eléctrico, principalmente asociado a plantaciones de marihuana, con 74 edificios sin ningún contrato y 38 edificios con un único contrato en vigor.