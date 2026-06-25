Endesa refuerza su dispositivo de lucha contra incendios en 13 plantas solares en Andalucía ante las olas de calor

Formación de bomberos en Almendralejo en una planta solar de Endesa. - ENDESA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha reforzado de cara a este verano 2026 su dispositivo de lucha contra incendios en sus plantas solares repartidas por Andalucía entre las provincias de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, debido al incremento de las temperaturas y la intensificación de las olas de calor.

Según ha detallado la entidad en una nota, las 13 plantas solares que Endesa tiene operativas en la región, con una potencia de 649 MW de potencia instalada, activan cada año una campaña contra incendios que implica trabajos de desbroce y cortafuegos, el vuelo con drones de última generación para revisar instalaciones y detectar puntos calientes, y el aumento de la dotación de vehículos especializados con depósitos de agua que se encuentran desde el mes de junio hasta octubre en las plantas solares para actuar de forma inmediata ante cualquier conato dentro o fuera de la instalación.

Estos vehículos especializados, junto con depósitos especiales de agua que se han habilitado en las plantas solares ubicadas en las zonas de calor más intenso como son las de Andalucía, y personal especializado de vigilancia y extinción forman parte de las medidas especiales puestas en marcha por la compañía este año para la prevención de incendios.

A estas medidas especiales se une un aliado único: los pastores y sus cabezas de ganado. En contexto, Endesa cuenta con pastores en la mayoría de sus plantas solares cuyas cabezas de ganado diariamente realizan las labores de desbroce fundamentales para mantener la vegetación a raya evitando así la propagación de incendios.

De hecho, según ha indicado la empresa, su labor ha sido fundamental en incendios que se han producido fuera de las instalaciones y que no se han propagado debido a esta función preventiva. Estos pastores conviven diariamente de manera sinérgica con los técnicos de las plantas solares, de ahí que se estén firmando convenios con ellos para facilitar su acceso a las instalaciones.

Los pastores de este modo tienen garantizada la comida libre de pesticidas y el agua a sus ovejas, al mismo tiempo que cuentan con un recinto protegido y vigilado para garantizar su integridad. Asimismo, la compañía ha realizado simulacros y formación con los cuerpos de Bomberos de las zonas donde más intenso es el calor, de forma que conozcan cómo funciona una instalación renovable y cómo afrontar un incendio dentro o fuera de la instalación.

Todas estas medidas han supuesto para Endesa una inversión en 2026 que roza el medio millón de euros, un 75% más que el año anterior. Este esfuerzo se concreta en actuaciones en las 13 plantas fotovoltaicas en Andalucía. El plan de prevención de incendios no solo supone el desbroce preventivo con ovejas y también con medios mecánicos en las zonas necesarias, sino que incluye actividades planificadas y puesta en práctica durante meses.

Según ha informado Endesa, estos trabajos cuentan con el asesoramiento de empresas locales que realizan estudios de flora, realizan la gestión ambiental de las instalaciones y certifican las labores de prevención realizadas.

Estas actuaciones, coordinadas con las autoridades, permiten asegurar "no solo la correcta ejecución de los trabajos, sino también el cumplimiento de los estándares de calidad antes de la llegada del periodo de alto riesgo de incendios".

TECNOLOGÍA Y VIGILANCIA CONTINUA

La innovación juega también "un papel clave" en la estrategia. Durante esta campaña, Endesa ha incorporado el uso de drones en plantas como la de Valdecaballeros en Extremadura para supervisar las labores de mantenimiento y detectar posibles incidencias de forma temprana.

Endesa también está estudiando la aplicación de la IA en sus plantas renovables, con el fin de prevenir incendios y preservar la seguridad de las personas y las instalaciones. En este sentido, Endesa ha indicado que se está trabajando en el diseño de un modelo avanzado de computer visión que permita analizar las imágenes de seguridad de las cámaras que tienen las instalaciones fotovoltaicas con el objetivo de identificar cualquier anomalía antes de que afecte a personas o cosas.

Con este enfoque, desde Endesa se ha refuerzado el "compromiso" con la seguridad de sus instalaciones, la protección del entorno y el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyen a prevenir incendios en un contexto de creciente exposición al riesgo climático.