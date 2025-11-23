Se enfrentan a cuatro años de prisión en Granada tras ser sorprendidos con cocaína en el maletero en la A-7

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido cuatro años de prisión para cuatro acusados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública los cuales fueron sorprendidos por la Guardia Civil en el coche en el que circulaban por la A-7 en término municipal de Polopos-La Mamola, en la comarca e la costa, con un paquete de 56,8 gramos de cocaína en el maletero.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre un caso que habrá de ser enjuiciado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Son tres hombres y una mujer nacidos en República Dominicana con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, todos sin antecedentes penales. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2021, cuando alrededor de las 00,30 horas, ocupaban un vehículo de alta gama conducido por uno de ellos, al que los agentes de la Guardia Civil dieron el alto en el punto kilométrico 367 de la autovía.

Los agentes habrían localizado renglón seguido "un paquete envuelto en plástico" que contenía una sustancia de color blanco (en roca), que resultó ser cocaína de una riqueza del 64,5 por ciento, cuyo valor en el mercado negro habría ascendido a los 2.210 euros y que al parecer "los investigados transportaban para su posterior distribución y venta a terceros".

El fiscal, que incluye en su petición el pago de multa de 4.000 euros, interesa, en su caso, la pena de cárcel pueda ser sustituida por la expulsión del territorio español por diez años.