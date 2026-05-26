Entra en funcionamiento en Granada el paseo ciclopeatonal que conecta Ogíjares y Las Gabias alrededor de la base aérea

El presidente de Diputación, Francis Rodríguez, preside la inauguración del paseo ciclopeatonal que conecta Ogíjares y Las Gabias. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado las obras del nuevo paseo ciclopeatonal que conecta los municipios de Ogíjares y Las Gabias a través de la carretera provincial GR-3303, en el entorno de la base aérea.

Esta actuación, considerada uno de los proyectos estratégicos de la institución provincial, ha supuesto una inversión de 1.432.080 euros y permite completar un gran circuito deportivo y familiar en el cinturón granadino.

El proyecto ha consistido en la construcción de un paseo ciclopeatonal de 3,4 kilómetros sobre la GR-3303, que pasa a integrarse en un circuito circular de más de 8,5 kilómetros alrededor de la base.

Este nuevo tramo se suma a los ya existentes en Armilla, Ogíjares y Churriana de la Vega, conformando un recorrido pensado para fomentar la práctica deportiva y la mejora de la movilidad ciclista y peatonal en el entorno.

Rodríguez ha destacado durante la inauguración que esta actuación estratégica completa una "ruta muy importante" para la provincia y, especialmente, para el área metropolitana.

"Hemos conseguido hacer realidad una propuesta que planteamos al inicio de nuestro mandato, lo que refleja que cumplimos con nuestros compromisos y avanzamos en uno de los proyectos estratégicos que tenía marcados la Diputación", ha agregado.

Se trata, ha dicho, de una "apuesta por mejorar la calidad de vida en nuestra provincia y por crear espacios que respondan a las necesidades de los vecinos de estos municipios que ahora quedan mejor conectados".

SOBRE LA OBRA

Los trabajos han incluido la creación de áreas deportivas y zonas de descanso, así como la instalación de señalización horizontal y vertical, cartelería informativa y un sistema de alumbrado público compuesto por 98 luminarias LED con detección de movimiento.

El carril bici cuenta con un firme flexible de Zahorra Artificial y MBC, mientras que el paseo peatonal se ha ejecutado sobre pavimento de alpañata con tierra roja de la Alhambra o material de características similares, integrándose de manera respetuosa en el entorno.

Además, la ejecución de las obras se ha desarrollado bajo una planificación coordinada y consensuada con los mandos militares, garantizando en todo momento la seguridad y operatividad de la Base Aérea, considerada una instalación estratégica.

Al acto también han asistido la diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera; el alcalde de Ogíjares, Estefano Polo, la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, y concejales del Ayuntamiento de Armilla.

También han estado presentes el subdelegado de Defensa en Granada, Federico González-Vico Santiago, y el coronel de la Base Aérea, Joaquín Aguirre.