Escolares de Campiña Sur de Córdoba participan en una iniciativa que une alimentación saludable y productos locales

Actividad en un colegio de la Campiña Sur. - CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, en colaboración con la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha desarrollado la actividad 'Mercados con Alma; Recetas de Futuro', una propuesta educativa integrada en el proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro' que ha logrado implicar a más de 300 escolares de la comarca en la promoción de una alimentación saludable, el consumo de productos locales y la conservación de la cultura gastronómica tradicional.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota, el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha valorado "muy positivamente" los resultados obtenidos, resaltando que "este proyecto ha demostrado que la educación es una herramienta fundamental para construir un futuro más sostenible y el acercar a los niños al origen de los alimentos, al trabajo de los productores y a las tradiciones gastronómicas de la comarca es una inversión en conocimiento, salud y compromiso con el territorio".

Ruz ha destacado, además, el carácter intergeneracional de la iniciativa, indicado que "las recetas recopiladas son mucho más que una propuesta culinaria, porque son historias familiares, recuerdos compartidos y una muestra de cómo nuestra gastronomía forma parte de la identidad de la Campiña Sur y gracias a la implicación de los centros educativos y de las familias, hemos conseguido tender puentes entre generaciones y poner en valor un patrimonio que debemos conservar".

La iniciativa ha contado con la participación de siete centros educativos de la comarca y, a través de sesiones formativas y experienciales, el alumnado ha podido descubrir la riqueza agroalimentaria del territorio y conocer de primera mano el trabajo de las personas agricultoras, productoras y profesionales vinculadas al mundo rural.

Como complemento a las actividades desarrolladas en las aulas, se ha celebrado el concurso escolar 'Recetas de Futuro', que ha permitido recopilar 128 recetas elaboradas con la colaboración de las familias.

Las propuestas presentadas reflejan el uso de productos locales, la creatividad de los participantes y el importante papel que desempeñan los hogares en la transmisión de conocimientos relacionados con la alimentación y la gastronomía.

Durante las sesiones, desarrolladas a través del programa 'El Mercado Viaja a la Escuela', el alumnado ha participado en dinámicas sensoriales, juegos interactivos, degustaciones adaptadas y actividades de aprendizaje práctico centradas en algunos de los productos más representativos de la Campiña Sur Cordobesa, como el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, los vinos y vinagres de Montilla-Moriles, el garbanzo lechoso de Fernán Núñez, el ajo de Montalbán de Córdoba, el dulce de membrillo de Puente Genil o los productos de la huerta de temporada, como el tomate.

La actividad también ha puesto el foco en la importancia del relevo generacional en el medio rural, mostrando a los escolares cómo los conocimientos agrícolas, las semillas tradicionales y las formas de cultivo se transmiten de generación en generación, contribuyendo a preservar la identidad y la sostenibilidad del territorio.

La actividad 'Mercados con Alma; Recetas de Futuro' forma parte del proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro', una iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que persigue promover modelos de alimentación más saludables y sostenibles, fortalecer el patrimonio agroalimentario de la comarca y favorecer el desarrollo de un territorio más resiliente y conectado con sus recursos.