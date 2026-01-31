La Escuela Feminista del PCA reivindica "la paz y la defensa" de los servicios públicos

La Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba acoge este fin de semana la séptima Escuela no mixta de Formación Feminista, organizada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) - PCA

La Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba será el epicentro del "pensamiento feminista transformador" con la celebración de la séptima Escuela no mixta de Formación Feminista, organizada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).

Durante tres jornadas intensas del 30 de enero al 1 de febrero, militantes, activistas y profesionales se reunirán "para abordar los desafíos actuales del feminismo desde una perspectiva crítica, intergeneracional y anticapitalista", según se recoge en un comunicado.

El programa incluye mesas redondas, talleres, acciones callejeras y espacios de convivencia que buscan fortalecer el tejido feminista andaluz y profundizar en debates clave como el modelo sanitario, el contrato social, el papel de la Iglesia o la lucha contra el fascismo.

En la comparecencia a medios previa al inicio, Alba Doblas, responsable del área feminista del PCA, ha señalado que "hoy nos encontramos nuevamente en la apertura de nuestra Escuela Feminista No Mixta, ya la séptima escuela que celebramos y este año la dedicamos, muy especialmente, a la paz y a los servicios públicos".

Doblas ha querido recordar a las víctimas del accidente de tren de Adamuz: "Las hemos tenido muy presentes en esta Escuela y hemos modificado ligeramente nuestro programa para tener en cuenta el sentimiento, la consternación y el shock que se había producido en la ciudadanía cordobesa en particular y en la ciudadanía andaluza en general".

"No obstante, queremos reivindicar a las mujeres que han sido, en primera instancia, las dedicadas a cuidar, a dar lo que tenían, a hacer comidas y en responder frente a la emergencia, y cómo no, a señalar en esta escuela la necesidad de esos servicios públicos, especialmente para las mujeres", según ha indicado.

La apertura del encuentro ha contado con la participación de Paqui Delgado, responsable del area feminista del PCA en la ciudad de Córdoba; de Raquel Arranz, secretaria general de la UJCE, y la propia Alba Doblas, "referentes del feminismo comunista" en Córdoba y Andalucía.

A continuación, se abordó el derecho a la salud desde una mirada feminista, con voces como la portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto; Juana Pérez; y las representantes de Amama, Rocío Castro y Anabel Cano, que denunciaron "las carencias del sistema sanitario y reivindicarán un modelo centrado en las necesidades de las mujeres".

En este sentido, Castro ha agradecido que "se nos dé voz en la escuela par poder luchar por una sanidad pública de calidad de verdad para que no vuela a pasar lo que ha pasado con los cribados". Por su parte, Cano ha advertido de que "vamos a seguir peleando, no vamos a parar, porque siguen saliendo casos de muchas mujeres con el mismo problema".

Por su parte, Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía por la provincia de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas, ha manifestado que "desde Por Andalucía e Izquierda Unida llevamos años denunciando la necesidad del mantenimiento de los servicios públicos como una herramienta esencial para la vida, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía, lamentablemente, está mercadeando con esos servicios públicos y las consecuencias son las que se han producido con los privados del cáncer de mama".

Por último, Doblas ha repasado el programa de la escuela del fin de semana que este sábado estará marcado por el análisis del vínculo entre "feminismo, paz y desarme", con aportaciones de la responsable del area Feminista del PCE, Cristina Simó; la coordinadora nacional de profesionales y técnicos, abogados y abogadas, Durga Yhosebe Ochoa, y la diputada de IU en el Congreso, Engracia Rivera.

También se debatirá sobre la necesidad de un "nuevo contrato social que supere las estructuras patriarcales y racistas del pasado", con la participación de activistas como Ilham Khatabi y Carmen León.

La tarde del sábado se dedicará a talleres prácticos sobre el 8M, el programa estratégico del PCE, la acción feminista callejera y el papel de las jóvenes frente a la iglesia, culminando en una puesta en común y una fiesta feminista.

El domingo cerrará con una mesa sobre el contrato social y contrato sexual, con la militante comunista, Paula Garvín, y la escritora y periodista, Cristina Fallarás, seguida de una acción feminista en el entorno de la Puerta del Puente y la Mezquita.