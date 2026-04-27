Los Especiales del Falla refuerzan el programa musical de Granada en su camino hacia la Capitalidad Cultural Europea

Presentación de la programación de los XI Especiales del Falla 26/27, que trae las actuaciones de La Banda Sabinera (17 de octubre); Andrés Suárez (28 de noviembre); Gonzalo Hermida (16 de enero); Burning (6 de marzo); y Depedro (8 de mayo) - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la undécima edición de Los Especiales del Falla, un ciclo musical que volverá a reunir a destacados nombres de la música española en el auditorio Manuel de Falla a lo largo de la temporada 2026/2027, consolidando una programación cultural estable durante todo el año.

Impulsado por el Ayuntamiento de Granada, organizado por el Auditorio Manuel de Falla y Gegsa junto a Proexa, y con el patrocinio de Emasagra, este ciclo se consolida como una de las citas destacadas del calendario cultural granadino y refuerza el papel de la música como punto de encuentro en la ciudad.

En este sentido, el ciclo sitúa la música en directo como un elemento que conecta a Granada en torno a experiencias compartidas. El programa incluye cinco conciertos que se desarrollarán entre octubre de 2026 y mayo de 2027, configurando una programación que reúne estilos y artistas muy distintos dentro de la música española.

La Banda Sabinera abrirá el ciclo el 17 de octubre con un espectáculo que recupera el repertorio de Joaquín Sabina desde la mirada de sus músicos originales, en una propuesta que recrea la atmósfera de sus conciertos y convierte cada actuación en una experiencia cercana y participativa.

Le seguirá Andrés Suárez el 28 de noviembre, uno de los grandes nombres de la canción de autor contemporánea, que presentará un directo marcado por la emoción, la cercanía y la conexión con el público, con temas de su último trabajo.

Ya en 2027, el ciclo continuará con Gonzalo Hermida el 16 de enero, que combina su faceta como compositor para grandes artistas con un proyecto propio en crecimiento dentro del pop nacional; la banda Burning el 6 de marzo, icono del rock español que mantiene vivo su sonido directo y su identidad sobre el escenario; y Depedro el 8 de mayo, con un concierto de vocación internacional que fusiona sonidos de distintas culturas y convierte la música en un espacio de encuentro y diálogo.

'Los Especiales del Falla' se han consolidado como una de las propuestas musicales más reconocidas de Granada, reuniendo cada temporada a artistas de primer nivel en un espacio emblemático como el Auditorio Manuel de Falla.

El ciclo apuesta por conciertos únicos, en un formato que favorece la cercanía con el público y el diálogo entre distintas generaciones, reforzando una programación abierta a distintos públicos.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha señalado que "Granada cuenta con una agenda cultural activa y constante, capaz de ofrecer propuestas de calidad a lo largo de todo el año".

En este sentido, ha añadido que "la consolidación de ciclos como 'Los Especiales del Falla' refuerza la identidad cultural de la ciudad y proyecta su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

Por su parte, Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del ciclo, ha señalado "el compromiso que hemos asumido desde Proexa para seguir haciendo de Granada una ciudad referente de la música en directo, y en concreto, para hacer de Los Especiales del Falla, un proyecto más que consolidado.

Esta será la edición número once, lo que supone más de una década de colaboración con el Ayuntamiento de Granada, pero que además este año tiene el especial aliciente significativo para la cultura de la ciudad como finalista de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La anterior edición de Los Especiales del Falla se inició el 25 de octubre de 2025 con el concierto de La Frontera y está previsto que finalice el próximo 9 de mayo con Anni B. Sweet.