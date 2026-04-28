Montero abrirá campaña del 17M en Granada y el 1 de mayo se manifestará en Málaga y tendrá mitin con Sánchez y Zapatero

La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante un acto de campaña por el 17M en Córdoba. (Foto de archivo). - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, abrirá este jueves, 30 de abril, por la noche, la campaña electoral de su candidatura en Granada, y al día siguiente, el viernes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, estará en Málaga, donde los sindicatos UGT y CCOO han organizado este año la manifestación central del Primero de Mayo de 2026.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes socialistas, que han explicado, además, que el mismo día del Trabajador, por la tarde, la candidata del PSOE andaluz compartirá un mitin en Cártama (Málaga) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quien ocupara esos mismos cargos en una etapa anterior José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta manera, María Jesús Montero estará en Granada en otro momento significativo de su trayectoria al frente del PSOE andaluz, en este caso, el conocido como acto de pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral, ya que fue en el municipio granadino de Armilla, perteneciente al área metropolitana de la capital, donde en febrero de 2025 se celebró el XV Congreso Regional del PSOE-A del que salió ratificada como secretaria general de la federación socialista andaluza en sustitución de Juan Espadas.

De dicho congreso salió además nombrado como portavoz regional del PSOE-A el que fuera alcalde de Granada Francisco Cuenca, quien en estas elecciones del 17 de mayo concurre como candidato al Parlamento andaluz desde el puesto número dos de la lista socialista por la circunscripción granadina que encabeza Olga Manzano, diputada en la duodécima legislatura del Parlamento andaluz y secretaria de Igualdad de la federación socialista andaluza desde dicho decimoquinto congreso regional.

La celebración del cónclave de los socialistas andaluces vino precedida de un acto que María Jesús Montero compartió con el director del Instituto Cervantes, el escritor granadino Luis García Montero, en Granada que incluyó la lectura de un manifiesto en defensa del sector cultural andaluz.

Hace cuatro años, de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, el entonces candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, abrió campaña en Jaén, en un acto en la plaza de San Juan, en pleno casco antiguo de dicha ciudad en el que estuvo acompañado por la entonces vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el presidente de la Diputación Provincial y actual cabeza de lista socialista al Parlamento por Jaén, Francisco Reyes, y el secretario general del PSOE local y alcalde de la ciudad, Julio Millán.

CELEBRACIÓN DEL 1 DE MAYO EN MÁLAGA

Al día siguiente del acto de apertura de campaña, que coincide con la celebración del Primero de Mayo, María Jesús Montero pasará la jornada en la provincia de Málaga para asistir, por la mañana, a la manifestación central que tradicionalmente convocan los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), y que este año se celebra en la capital malagueña en vez de en Madrid, como es lo habitual.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, tienen previsto asistir a esta manifestación que, según han defendido, se decidió celebrar en Málaga a finales del año pasado, antes de que se supiera que las elecciones andaluzas se iban a convocar para el domingo 17 de mayo, y que, por tanto, el primer día de campaña iba a ser el día del Trabajador.

Este año, los sindicatos ponen el foco ante el 1 de mayo en una reivindicación de la paz en el contexto de guerras que atraviesan la actualidad del contexto internacional, así como en la "emergencia social" en torno al derecho al "acceso a una vivienda digna".

MITIN EN CÁRTAMA CON SÁNCHEZ Y ZAPATERO

Ya por la tarde, María Jesús Montero tiene previsto compartir el mismo viernes 1 de mayo un mitin junto a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero programado a partir de las 18,00 horas en la Ciudad Deportiva de Cártama, municipio gobernado por el alcalde socialista Jorge Gallardo, que forma parte además de la Ejecutiva federal del PSOE como vocal desde el congreso que el partido celebró en Sevilla a finales del año 2024.

La de este viernes será la primera participación de Pedro Sánchez en un acto de la campaña del PSOE andaluz, y la tercera vez que arropa a Montero en un mitin desde que se inició la precampaña tras la convocatoria de las elecciones autonómicas, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el 23 de marzo, ya que el líder socialista ha compartido actos públicos con la candidata socialista en dos fines de semana consecutivos; en concreto, los dos últimos domingos, el 19 de abril en Gibraleón (Huelva) y el 26 del mismo mes en Córdoba.

Además, Pedro Sánchez ya protagonizó en Cártama un mitin de campaña del PSOE andaluz ante las elecciones del 19 de junio de 2022, cuando compartió escenario con el entonces cabeza de cartel socialista a la Junta, Juan Espadas.

María Jesús Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que Pedro Sánchez se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza formó parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

Además, la líder del PSOE andaluz recibió también el pasado jueves, 23 de abril en Jaén, el respaldo del que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió mitin en la capital jiennense también en el marco de la precampaña andaluza.

