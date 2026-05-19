Especialistas de Vithas Sevilla explican cómo prevenir las piernas cansadas en el Camino de El Rocío

Archivo - Peregrinos en El Rocío (Huelva) en imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Angiología y Cirugía Vascular quien lidera el equipo ARSG Vascular del hospital Vithas Sevilla, el doctor Antonio Sánchez Guzmán, ha señalado que ya sea caminando o sentado, al permanecer mucho tiempo en la misma postura se produce acúmulo de líquidos en las piernas, generando la sensación de hinchazón y piernas cansadas.

Para evitar estas molestias, y reconocer a tiempo posibles complicaciones, desde Vithas Sevilla el Dr.Sánchez Guzmán recomienda "como primer punto, utilizar un calzado cómodo, con buen apoyo del pie y calcetines que eviten rozaduras, así como evitar prendas apretadas y favorecer la movilidad durante las paradas", de cara a la peregrinación de El Rocío, tal y como ha subrayado el centro médico en una nota de prensa.

Así, ha afirmado que en pacientes con insuficiencia venosa conocida, "es recomendable usar medias elásticas de compresión", también "debemos prestar especial atención a las personas con diabetes, cuidando al máximo la piel de los pies".

Para los momentos de descanso, "siempre que sea posible, es mejor descansar con las piernas elevadas y, si es necesario, realizar baños de agua fría", todo ello manteniendo una correcta hidratación y "aplicando cremas hidratantes con suaves masajes".

Tras la peregrinación, el especialista ha aconsejado dedicar unos días al descanso adecuado para facilitar la recuperación de las piernas y evitar la aparición de complicaciones.

En el caso de reconocer alguno de los síntomas y requerir asistencia médica, el Hospital Vithas Sevilla se encuentra a disposición de todos los peregrinos en su paso hacia la aldea de El Rocío, tal y como ha subrayado el centro.

De esta manera, durante los próximos días comienzan las peregrinaciones hacia la aldea de El Rocío, un camino que desde Sevilla supone unos 70 kilómetros andando con varias paradas según cada hermandad.

Desde el Hospital Vithas Sevilla y el Centro Médico Vithas Nervión, el especialista Sánchez Guzmán, ha subrayado cómo durante la peregrinación "la sensación de piernas cansadas, la pesadez o la inflamación no deben normalizarse, ya que en muchos casos pueden ocultar una patología vascular que requiere la valoración".

El síndrome de las piernas cansadas se produce por una acumulación de líquido en las extremidades inferiores debido a un mal retorno venoso, una situación que se agrava con el calor, los cambios hormonales o permanecer en la misma postura de pie o sentado de forma prolongada, según ha señalado.

Tal y como ha explicado el doctor Sánchez Guzmán, "entre los síntomas más habituales se encuentran el edema o inflamación de las piernas, la sensación de pesadez, el picor y, en casos más avanzados, el enrojecimiento y el dolor de la piel".

La peregrinación hacia la aldea de El Rocío supone un "esfuerzo añadido" para las piernas, al que se suman factores como el descanso insuficiente, una hidratación inadecuada o el consumo de alcohol, todos ellos relacionados con la aparición de problemas circulatorios.

Hay que tener en cuenta que "no siempre se trata de un cansancio puntual. Cuando estos síntomas aparecen de forma repetida, pueden estar relacionados con una insuficiencia venosa crónica, incluso aunque no haya varices visibles, por lo que conviene acudir a un angiólogo y cirujano vascular para una correcta valoración", ha destacado el especialista de Vithas Sevilla y Vithas Nervión.

Como cada año, el Hospital Vithas Sevilla "mantiene su compromiso con la prevención y la promoción de la salud" distribuyendo los tradicionales botiquines del peregrino entre los romeros que pasan por Castilleja de la Cuesta camino de El Rocío este miércoles 20 de mayo.

Estos botiquines incluyen apósitos y antisépticos con el objetivo de prevenir rozaduras y ampollas, facilitando un camino más seguro y saludable.