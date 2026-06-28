Estabilizado el incendio forestal declarado en el paraje urbanización Huerta San Roque de Linares (Jaén)

Imagen del Infoca estabilizando el incendio forestal en Linares (Jaén). - INFOCA

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado estabilizar el incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este domingo en el paraje Urbanización Huerta San Roque en el término municipal de Linares (Jaén), que movilizó a dos medios áereos y seis grupos de bomberos forestales.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, además de dos autobombas.

Asimismo, el Plan Infoca ha concretado que en esta emergencia se ha retirado al helicóptero semipesado y al anfibio ligero que trabajaba en el terreno. No obstante, los efectivos continúan trabajando sobre el terreno para conseguir el control de las llamas.